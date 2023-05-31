به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز (چهارشنبه ۱۰ خرداد) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در موضوع حج کار اعزام حجاج در دست انجام است که حدود ۱۴ هزار نفر تاکنون اعزام شده‌اند. عملیات حج به خوبی در حال انجام است و افزایش روابط دیپلماتیک با کشور میزبان باعث شده هماهنگی‌ها بسیار خوب باشد.

وی افزود: همکاران ما در سازمان حج و زیارت از روند اجرایی عملیات حج با رضایتمندی یاد می‌کنند و امید داریم که زائران حج که بیش از ۸۵ هزار نفر هستند، به خوبی اعمال خود را انجام دهند و پس از سفری مقبول به سلامت به کشور بازگردند.

اسماعیلی تصریح کرد: همچنین در موضوع جشنواره بین المللی امام رضا (ع) که امشب اختتامیه آن در مشهد مقدس برگزار می‌شود، در ۲۰ رشته فرهنگی هنری این جشنواره انجام گرفته است و یک فرآیند چند ماهه را طی کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد بیان کرد: این جشنواره توانست با ابتکارات خوبی همراه باشد و روند موفقیت‌آمیزی داشته است. امشب بخش پایانی این جشنواره برگزار می‌شود و به یاری خداوند این جشنواره را در بخش‌های مختلف افزایش خواهیم داد. البته قرار است در جشنواره امشب از چند اثر هنری بدیع و کم نظیر رونمایی شود که از آثار خوب حوزه فرهنگ هستند.

وی همچنین درباره شایعه اخیر مبنی بر ممنوع‌الکار شدن برخی هنرمندان، گفت: برنامه‌های اجرای صحنه این هنرمندان منتشر شده و آنها هفته بعد نیز اکثراً اجرا دارند، این مساله نشان داد همان طور که اعلام شد این مسائل، جوسازی رسانه‌ای بوده است. افرادی که شایعه ممنوع‌الکاری آنها مطرح بوده اکنون زمان‌بندی فروش بلیط اجراهایشان انجام شده است.

اسماعیلی همچنین درباره سلبریتی‌ها اظهار تصریح کرد: همچنین در قانون برنامه هفتم اتفاق خوبی افتاده و برای اولین بار روند رسیدگی به مشکلاتی که در این حوزه داریم شفاف شده است، همیشه گله‌ای وجود داشا که چرا اینم موضوعات شفاف نیست اما اکنون این موضوع رفع شده است.