اجرای طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه از ۱۶ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی برادران اظهار داشت: با توجه به اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از ۱۶ خرداد طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه در سطح بازار اجرایی میشود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: این طرح با هدف اجرای مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی انجام میشود.
وی گفت: بنابراین در راستای اجرای این طرح، فعالیتهای نظارتی سازمان حمایت و بازرسان مجموعه وزارت صمت در استانها و همچنین نیروهای انتظامی انجام و کار نظارت بر عرضه کالاهای مختلف در حوزه لوازم خانگی، لوازم یدکی و لوازم دخانی آغاز میشود.
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