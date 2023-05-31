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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۳۶

اجرای طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه از ۱۶ خرداد

اجرای طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه از ۱۶ خرداد

معاون صنایع وزیر صمت از اجرای طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه در سطح بازار از ۱۶ خرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی برادران اظهار داشت: با توجه به اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از ۱۶ خرداد طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه در سطح بازار اجرایی می‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: این طرح با هدف اجرای مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی انجام می‌شود.

وی گفت: بنابراین در راستای اجرای این طرح، فعالیت‌های نظارتی سازمان حمایت و بازرسان مجموعه وزارت صمت در استان‌ها و همچنین نیروهای انتظامی انجام و کار نظارت بر عرضه کالاهای مختلف در حوزه لوازم خانگی، لوازم یدکی و لوازم دخانی آغاز می‌شود.

کد مطلب 5799141
سمیه رسولی

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