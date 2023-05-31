خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: آژانس بین المللی انرژی اتمی به تازگی از پیشرفت در همکاریهای مشترک با ایران در خصوص پرونده هستهای کشورمان خبر داده است. از سوی دیگر اعدام ۲ جوان بحرینی توسط نظام سعودی، باعث شده، جنبش انصارالله یمن نسبت به پیامدهای چنین اقداماتی هشدار دهد.
روزنامه رأی الیوم به نقل از روزنامه عبری معاریو نوشت: یک نشست محرمانه میان عناصر سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) و سرویس اطلاعات ایتالیا بر روی یک قایق تفریحی در شمال ایتالیا برگزار شد اما در جریان سرنگون شدن این قایق بیست و پنج نفره، چهار تن غرق شده و پنج تن دیگر مصدوم شدند. در میان کشته شدگان، ۲ تن از عناصر موساد و سرویس اطلاعات ایتالیا به چشم میخورد.
عناصر موساد صبح روز سه شنبه فوراً ایتالیا را با یک پرواز نظامی، ترک کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، در این نشست محرمانه، اسناد و اطلاعات خاص و محرمانهای رد و بدل شده است. در حالی معاریو مدعی است این یک حادثه بوده، اما شک و تردیدها در خصوص هویت شخص صهیوینست که در این حادثه غرق شده، وجود دارد.
روزنامه القدس العربی درباره مراکش نوشت: حزب «ترقی خواه و سوسیالیسم» که یکی از احزاب معارض مراکش به شمار میرود نماینده خود را از کمیته دوستی این کشور و رژیم صهیونیستی در پارلمان خارج کرد. جمعیت مراکشی حمایت از فلسطین نیز از این اقدام حزب مذکور استقبال کرد. منابع آگاه این اقدام حزب ترقی خواه را یک اقدام ناگهانی و غافلگیر کننده توصیف کردهاند.
روزنامه لبنانی الاخبار درباره سوریه نوشت: در نشست سران کشورهای عربی در جده، بر ضرورت طرح «گام به گام» حل بحران سوریه تاکید شد. تحریمهای کشورهای غربی علیه سوریه، یک مانع اساسی در مسیر عادی سازی روابط دمشق با دیگر کشورهای عربی و بازسازی سوریه است. بر اساس اطلاعات واصله به روزنامه الاخبار، عربستان تلاش میکند نقش یک میانجیگر را در میان سوریه و کشورهای غربی در قبال تحریمها و تمدید ارسال کمکهای بشردوستانه از سوی دولت دمشق ایفا کند.
روزنامه العربی الجدید به عملیات نیروهای مقاومت در شمال کرانه باختری اشاره کرد و نوشت: واکنش به ترورهای رژیم صهیونیستی و یورشهای روزانه به مناطق فلسطینی نشین، سریع صورت گرفت به طوری که روز سه شنبه یک شهرک نشین صهیونیست به ضرب گلوله نیروهای مقاومت کشته شد. این واقعه باعث اعلام حالت آماده باش میان نظامیان صهیونیست برای یافتن عامل عملیات مذکور شد. این در حالیست که هنوز چند ساعت از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست به ضرب گلوله نیروهای مقاومت در طولکرم میگذشت.
روزنامه لبنانی البناء در خصوص توافق هستهای نوشت: نشانههای موجود بیانگر آن است که اتفاق بزرگی در مسیر بازگشت به توافق هستهای میان ایران و غرب در جریان است. پروندههای منطقهای از طریق گفتگو و توافقاتی که اخیراً شاهد آن بودهایم در کنار آشتی میان مصر و ایران و توافق تهران و ریاض و پایان یافتن جنگ یمن و بازگشت کشورهای عربی به سوریه بسته شده است. اکنون یک مسیر مشابه در پرونده هستهای ایران باز شده است. مشخص است که شک و تردیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی، بنا به گزارشهایی بوده که آمریکا و رژیم صهیونیستی به این آژانس تزریق می کردهاند. مسئولان آژانس اعلام کردهاند که پاسخهای مثبتی از سوی ایران در قبال سوالات مطرح شده دریافت کرده است.
روزنامه یمنی المسیره با اشاره به جنایت اعدام ۲ جوان بحرینی در عربستان نوشت: جنبش انصارالله این جنایت وحشیانه را محکوم کرده و رژیم سعودی را مسئول کامل پیامدهای آن میداند. خون شهدا، این انقلاب را که نابود کننده ظالمان است، آبیاری میکند. جنایت سعودیها در حق ۲ شهروند بحرینی، بیانگر میزان سرسپردگی رژیم این کشور به ریاض است.
روزنامه سوری الثوره در مقالهای نوشت: سخنان هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا در خصوص اینکه اگر روسیه پیروز شود مفهوم ناتو کاملاً نابود میشود، ماهیت جنگ غرب علیه مسکو را نشان میدهد. کشورهای غربی توطئه چین، دیر یا زود تاوان سیاستهای خود را میپردازند. این یک حقیقت تلخی است که اروپاییها از مواجهه با آن هراس دارند. برای ما ثابت شده است که آمریکا و مزدورانش، حتی اگر تمام نسخههای تروریستی را امتحان کنند، شکست خواهند خورد.
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