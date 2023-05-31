مجرمی که قابل اصلاح است باید اصلاح شود نه حذف و طرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای صبح امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد طی سخنانی در همایش ملی «ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم؛ دستاوردها و چشماندازها» که به همت سازمان قضائی نیروهای مسلح برگزار شد، ضمن تبریک میلاد موفورالسرور حضرت علی بن موسیالرضا (ع) اظهار کرد: امروز عظمت، قدرت، استقلال، بازدارندگی، خودباوری و خوداتکایی جمهوری اسلامی ایران از جهاتی بیمانند و بیمثال است و بخش مهمی از این امر مرهون مجاهدتهای نیروهای مسلح کشور است و من به شما سرداران اسلام و مدافعان امنیت کشور ارادت قلبی دارم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تولید قدرت از ناحیه نیروهای مسلح برای مردم به ویژه جوانان ما امیدآفرین شده است، گفت: ایمان و تعهدی که در نیروهای مسلح ما و فرماندهان عالی نظامی کشور وجود دارد، در دنیا بیمانند است؛ همچنین مردمیبودن مجموعه نیروهای مسلح ما نیز بینظیر است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله صیانت و حفاظت از مجموعه نیروی انسانی گفت: ما در دستگاه قضائی و در مواجهه با جرایم و تخلفات در حوزههای مختلف از جمله حوزه نیروهای مسلح، نمیخواهیم فقط بر اقدامات سلبی و مقابله با رذائل تاکید کنیم بلکه درصدد آن هستیم تا بستر رشد فضائل را نیز به حد بسیار بالایی برسانیم. باید توأمان هم بستر رشد فضائل را فراهم آوریم و هم فضا را برای روئیدن رذائل تنگ و تنگتر کنیم.
قاضیالقضات تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ما باید یک افق بالاتر برویم و نهتنها از وقوع جرم پیشگیری کنیم بلکه زمینههای وقوع آسیبها را نیز هرچه بیشتر از میان برداریم؛ در این مسیر، یکیاز نخستین اقدامات، حفظ حرمت افراد است؛ باید حرمت هر شخصی در هر مرتبه و جایگاهی حفظ شود؛ چنانچه حرمت فردی حفظ نشود، ممکن است این امر در ایفای وظایف و مأموریتها از ناحیه وی، ایجاد خلل کند؛ حفظ و پاسداشت شخصیت افراد به این نیست که از آنها انضباط طلب نکنیم و بر آنها نظارت نداشته باشیم بلکه باید در عین طلب مسئولیت و نظارت داشتن بر افراد، حرمت آنها را نیز پاس بداریم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ادامه داد: گاهی فردی از سر دلسوزی و خیرخواهی و بدون سوءنیت، اما بر اساس تشخیص غلط، مبادرت به بیانضباطی میکند؛ حتی ممکن است وفق موازین قانونی نیاز به تنبیه و مجازات و تنزل درجه چنین فردی باشد؛ در اینجا باید به انگیزه و نیت فرد و شرایطی که او در داخل آن، عملی را مرتکب شده توجه ویژه داشت و پس از توجه و عنایت به این موارد، نسبت به تنبیه و مجازات فرد اتخاذ تصمیم کرد و پس از آن، موضوع را برای خود او و خانوادهاش و دیگران تبیین کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد مختلف صیانت و حفاظت از مجموعههای اداری و نظامی اظهار داشت: ما فقط به دنبال صیانت و حفاظت از نیروهای انسانی و پیشگیری از وقوع آسیبها در قبال آنها نیستیم بلکه درصدد هستیم از مجموعه پیرامونی پرسنل نیز حفاظت و صیانت به عمل آوریم و در این میان به رکن خانواده نیز توجه ویژهای داریم؛ ما میخواهیم شرایطی را فراهم آوریم که نیروی انسانی ما چنانچه در زندگی شخصی و خانوادگیاش با مشکلی مواجه شد، در عین اینکه کرامت و آبرویش حفظ شود، از ما برای رفع مشکلش کمک بخواهد.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: بدیهی است که پیشگیری مقدم بر درمان است، اما باید به مراتب و درجات اصل پیشگیری نیز توجه کنیم. برای مثال، بدانیم وقتی جرم و لغزشی واقع میشود چه مراحل و مقدماتی بر آن جرم و لغزش مترتب بوده، تا در نتیجه آن، فرآیند پیشگیری را از همان مراحل و مقدمات آغاز کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ادامه داد: وقتی جرمی واقع میشود ما نباید صرفاً به علت تامه و نهایی وقوع آن جرم توجه کنیم بلکه باید به سایر علل و مقدمات وقوع جرم نیز عنایت داشته باشیم و در راستای پیشگیری از آنها نیز اقدامات و ترتیبات مقتضی را به عمل آوریم.
رئیس عدلیه در پایان خاطرنشان کرد: در مواجهه با مجرمی که قابل اصلاح است باید بنا را بر اصلاح او بگذاریم نه حذف و طرد او؛ باید از لغزش همه نیروهای انسانی در همه دستگاهها پیشگیری به عمل آوریم و این پیشگیری را در همه مراحل و ابعاد لحاظ کنیم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی سخنانی اظهار کرد: در نیروهای مسلح بر اساس تجربیات به دست آمده و مطالعات میدانی صورت گرفته، سند راهبردی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در سال ۹۷ منتشر شد و شیوهنامه آن در سال ۹۹ به کارکنان ابلاغ گردید.
وی افزود: امروز علیرغم توسعه فضای مجازی و افزایش زمینههای وقوع جرم، به لطف خداوند متعال و تلاش دستاندرکاران امر، شاهد هستیم که میزان وقوع جرم در نیروهای مسلح، سیر کاهشی محسوسی داشته است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبتهای خود بیان داشت: در راستای استمرار روند رو به رشد پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح، اجرای برنامهها و اقداماتی از جمله «بروز رسانی شاخصهای جرمانگاری»، «ریشهیابی آسیبها و جرایم متناسب با سازمانها و مأموریتها»، «اصلاح و بروز رسانی مقررات و دستورالعملها»، «ایجاد بسترهای لازم برای پیشگیری هرچه بیشتر از وقوع جرم» و «برنامهریزی دقیق برای اجرای هرچه بهتر راهکارهای پیشبینیشده»، ضرورت دارد.
سردار «شیرازی» رئیس دفتر نظامی مقام معظم رهبری نیز در این همایش ضمن قدردانی ویژه از عملکرد دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی، بر ضرورت استفاده از تجارب دهههای گذشته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح تاکید کرد.
وی افزود: سازمان قضائی نیروهای مسلح طی سالیان گذشته عملکرد درخشان و خدمات زیادی از خود به جای گذاشته و با بخشهای مختلف نیروهای مسلح دارای تعامل مناسبی بوده است.
در بخش دیگری از این همایش، حجتالاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با بیان اینکه امنیت امروز کشور را مرهون جانفشانیهای نیروهای مسلح هستیم، اظهار کرد: رَجَز مرزبانان عزیز ما که میگویند جان و سر و دست و پای خود را میدهیم، اما یک وجب از این خاک را به دشمن نمیدهیم، رجزی است که در عمل نیز به اثبات رسیده است.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از روند برگزاری همایش ملی ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و گفت: برنامههای پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضائی نیروهای مسلح به صورت مدون و برنامهریزی شده از سال ۱۳۷۷ و در قالب ۵ برنامه ۵ ساله و با همکاری همه عزیزان در نیروهای مسلح تحقق پیدا کرد.
وی ادامه داد: به فضل الهی و با همکاریهای تنگاتنگ بخشهای ذیربط، توانستهایم طی سالیان گذشته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح، توفیقات بسیار زیادی به دست بیاوریم.
حجتالاسلام والمسلمین «محمدکاظم بهرامی» رئیس اسبق سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این همایش با اشاره به استقبال گسترده و همکاری همهجانبه نیروهای مسلح با برنامههای پیشگیرانه سازمان قضائی نیروهای مسلح اظهار کرد: در نخستین سال اجرای برنامه پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح در سال ۱۳۷۷ تعداد ۱۰۸ همایش پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت نیروهای مسلح در سراسر کشور برگزار شد.
در پایان این مراسم، با حضور رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان کل ارتش و سپاه، رئیس دفتر نظامی مقام معظم رهبری و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، از برگزیدگان و فعالان عرصه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه نیروهای مسلح، تقدیر به عمل آمد.
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