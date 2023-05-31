مدودف: مقامات دولت انگلیس اهداف نظامی مشروعی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به اظهارات جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس که گفته است اوکراین حق دارد در خارج از مرزهایش از قوای نظامی استفاده کند، گفت که «لندن رهبری جنگی اعلامنشده علیه مسکو را برعهده دارد.»
مدودف در توییتر نوشت: مقامات احمق دشمن ابدی ما یعنی انگلیس، باید به یاد داشته باشند که براساس قوانین بینالمللی و پذیرفتهشده جهانی همچون کنوانسیون لاهه و ژنو که جنگ مدرن را قانونمند میکنند، کشور آنها هم میتواند یک طرف جنگ شناخته شود.
وی افزود: امروز انگلیس که با تامین کمک نظامی در قالب تجهیزات و متخصص برای اوکراین، به عنوان متحد کییف عمل میکند، به طور غیررسمی جنگی اعلامنشده را علیه روسیه بهراهانداخته و هدایت میکند.
مدودف همچنین با اظهاراتی تهدیدآمیز ادامه داد: باتوجه به این موضوع، هرکدام از مقامات دولتی این کشور (اعم از نظامی و غیرنظامی که تسهیلگر جنگ هستند)، میتوانند هدف نظامی مشروعی تلقی شوند.
براساس اعلام وزارت دفاع روسیه، رژیم کییف دیروز (سهشنبه) با به پرواز درآوردن پهپاد، حمله تروریستی را در خاک روسیه تدارک دیده است. به گفته این نهاد، در این حمله، هشت فروند پهپاد تهاجمی مشارکت داشتند که پنج فروند بهوسیله سامانه پدافندی مستقر در مسکو سرنگون شده و سه فروند دیگر نیز با جنگافزارهای الکترونیکی، از برخورد به اهداف مدنظرشان، منحرف شدند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به این حمله گفت که این حمله، پاسخ کییف به حملات موشکی سهمگین روز یکشنبه مسکو به مراکز حساس تصمیمگیرنده اوکراین بوده است.
بِن والاس، وزیر دفاع انگلیس ۱۱ مه (۲۱ اردیبهشت) تایید کرد که لندن برای اوکراین موشک دوربرد موسوم به «سایه طوفان» ارسال میکند. بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه، اوکراین از زمان تایید این خبر، برای حمله به مواضع روسیه، از این موشکها استفاده میکند.
کلورلی هم دیروز از پاسخ به پرسشی درباره مداخله کییف در حمله پهپادی به مسکو طفره رفت اما تاکید کرد که اوکراین «حق دارد که در خارج از مرزهایش قوای نظامی خود را به نمایش بگذارد.»
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