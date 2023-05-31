سیدکمال‌الدین میرجعفریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به دلیل سطح بالای خسارت و آسیب‌ها نیاز است مدیران کل استان خود را به گرمی برسانند، اظهار کرد: مدیران استانی باید با تمام امکانات و تجهیزات با محوریت و فرماندهی فرماندار شهرستان فردا پای کار بیایند.

وی بیان کرد: در بحث تأمین نیروی انسانی سپاه استان هم اعلام آمادگی کرده و برای لایروبی مدارس و خانه‌ها از سپاه و بسیج پای کار می‌آیند که برای پیشبرد بهتر کارها لازم است مدیران کل موضوعات را دسته بندی کنند و بر اساس اولویت کارها را دست بگیرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: در بحث آبرسانی به دلیل قطعی آب شهرستان و آسیب دیدن خط انتقال آب از مسیر جعفرآباد، به شهروندان گرمی و اهالی روستاها از ظرفیت تانکرهای آبرسانی استان در سطح شهر گرمی و روستاها استفاده می‌شود.

میرجعفریان با بیان اینکه مردم نگران نباشند چرا که خدمات رسانی در منطقه با جدیت تمام انجام می‌شود، ادامه داد: اماکن‌هایی که تخریب شده‌اند جهت جلوگیری از سو استفاده کنندگان و مخلان امنیتی، نیروی انتظامی حتماً در برقراری امنیت تلاش کند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل تداوم بارندگی تا روز جمعه لازم است تمهیدات جدی در این باره اندیشیده شود.