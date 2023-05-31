به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، حسین رنجبراقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در دیدار و گفت و گو با مسؤولان سازمان انرژی اتمی، شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران شو و رئیس مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، با تأکید بر اهمیت استفاده از فناوری هستهای در حوزه کشاورزی، استفاده از تمامی ظرفیتهای این صنعت را برای پیشرفت کشور ضروری برشمرد و افزود: میزان زیادی از مشکلات موجود در حوزه کشاورزی با استفاده از دانش هستهای قابل حل است و اکنون دنیا نیز به این سمت حرکت کرده است.
وی فناوری هستهای را یکی از راهبردیترین روشهای افزایش کیفیت و سلامت محصولات در حوزه کشاورزی دانست و اذعان داشت: این فناوری یکی از علمیترین و سالمترین روشهاست که باید تلاش شود به درستی از آن بهره گرفته شود و امید است در آینده حوزههای همکاری با انسجام بیشتری توسعه یافته و در نهایت بتوانیم در عرصه آموزش و انتقال این فناوری به کشاورزان گامهای اساسی برداریم.
رنجبراقدم افزود: سازمان حفظ نباتات کشور با هر تکنولوژی و فناوری که استفاده از سموم شیمیایی برای مبارزه با آفات را کاهش دهد به شدت استقبال میکند.
وی اظهار داشت: باید کشاورز، باغدار و مردم به این باور برسند که راهبردهای غیرشیمیایی برای کنترل آفات وجود دارد و این تکنولوژی در کنترل آفات مفید و مؤثر است.
این مسؤول ادامه داد: البته تحقق این امر نیازمند ارتباط بیشتر و متقابل با جامعه بهرهبردار است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این که جزیرهای عمل کردن مانع دستیابی سریعتر به استفاده از این انرژی در حوزه کشاورزی شده است، گفت: حلقههای مفقوده برای تحقق سریعتر استفاده از این فناوری باید شناسایی و برطرف شود.
وی پیشنهاد داد: برای حفظ بیشتر امنیت غذایی کشور کمیته مشترکی تشکیل شود تا سطح همکاریها در این خصوص ارتقا یابد.
رنجبراقدم در پایان، افزایش تعاملات و نیازسنجی دقیق را دو عامل مهم در رسیدن به نتایج کاربردی و اثرگذار در آینده عنوان و تأکید کرد: با وجود آن که در گذشته هزینههای بالا و اقدامات خوبی صورت گرفت اما خروجی اقدامات، کاربردی نبوده است لذا با عنایت به اینکه تنها بخش کوچکی از صنعت هستهای کاربرد دفاعی دارد باید ظرفیتهای گسترده علمی آن در راستای پیشرفت و رفاه جامعه مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
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