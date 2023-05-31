چرا به بندرعباس سفر کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حتماً برایتان سوال پیش آمده است که چرا بین جزایر و شهرهای معروف جنوب باید به بندرعباس سفر کنید. اگر بگوییم هر شهر زیبایی منحصربه‌فرد خودش را دارد، بیراه نگفته‌ایم؛ اما اگر بلیط بندرعباس تهران را تهیه کنید و به این شهر بروید؛ حتماً زیبایی‌ها را خواهید دید که در هیچ شهر دیگر مثل آن را نمی‌بینید. زیبایی‌هایی که باعث شیرین‌شدن کامتان در سفر می‌شود و بعد از برگشت، تا مدت‌ها با انرژی کامل به کارهای خود می‌توانید برسید. در ادامه برایتان چند مورد از دلیل‌هایی را نام می‌بریم که حتماً شما را متقاعد می‌کنند تا به این شهر سفر کنید.

آرامش و سکوت را در بندرعباس پیدا می‌کنید

خلیج فارس بخشی از آرامش خود را به بندرعباس هدیه داده است. اگر به جزایر کیش و قشم سفر کرده باشید؛ می‌دانید که چقدر محیط شلوغی دارند و از آرامش خبری نیست؛ اما این شهر آرام‌تر از آن‌ها است و بعد از یک دوره طولانی کار و سختی، استراحت مفیدی در آن می‌توانید داشته ‌باشید. پس، بلیط بندرعباس تهران را تهیه کنید و به‌دنبال آرامش در این شهر بگردید.

سفر به بندرعباس در تمام فصول اقتصادی است

با جیب خالی نمی‌توان به سفر رفت و بودجه بخش مهمی از سفر است؛ اما با بودجه‌های محدود هم به بندرعباس می‌توانید سفر کنید. بندرعباس نسبت به سایر شهرها و جزایر جنوب کشور قیمت مناسبی دارد. هاستل‌های بندرعباس اجاره پایینی دریافت می‌کنند و برای کسانی که نمی‌خواهند در هتل بمانند، مناسب هستند. علاوه‌بر این، رستوران‌های باکیفیت به‌همراه هزینه معقول را حتماً در بخش‌های مختلف آن پیدا می‌کنید.

مردم خون‌گرم بندرعباس منتظر شما هستند

اگر در بندرعباس قدم بزنید، از هر گوشه و کنار آن لهجه‌های مختلفی را می‌شنوید. این شهر همیشه میزبان قومیت‌های مختلفی بوده و هیچ تعصبی را در رفتار مردمانش نخواهید دید؛ پذیرای فرهنگ‌های مختلف بودن باعث شده که گردشگران در آن احساس راحتی کنند. علاوه‌بر این، یکی از صفات بارز مردم جنوب مهمان‌نوازی آن‌ها است. اگر بلیط بندرعباس تهران را تهیه کنید، حتماً از نزدیک این خونگرمی را مشاهده می‌کنید.

تماشای تاریخی که بندرعباس پشت سر گذاشت

اگر در شهر بگردید، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بسیاری را در آن خواهید دید. بندرعباس یکی از بنادر اصلی جنوب بوده و همیشه تاجرانی از کشورهای اطراف مانند هندوستان به این شهر می‌آمدند. یکی از یادگاری‌هایی این افراد، معبد هندوها است که سقفی گنبدی دارد. علاوه‌بر این، چند جاذبه دیگر مانند مسجد دلگشا و ناصری، حمام گله‌داری، غار نمکی خرسین و عمارت کلاه‌فرنگی هم در شهر است که با تماشای آن‌ها می‌بینید که بندرعباس چطور به الان خود رسیده است.

تعداد بازارها در بندرعباس سر به فلک کشیده‌اند

محال است چیزی بخواهید که آن‌ها را در بازارهای بندرعباس نتوانید پیدا کنید. بندرعباس مراکز خرید زیاد و مختلفی دارد. بعضی از آن‌ها بازارهای سنتی هستند که سال‌های طولانی است که ساخته شده‌اند. بعضی از آن‌ها هم مراکز خرید مدرن و چند طبقه‌ای هستند که جدیدترین لوازم را می‌توانید در آن پیدا کنید. قیمت بازارها در بندرعباس نسبت به قشم گران‌تر اما در مقایسه با سایر جاها منصفانه است.

گوشه‌ای از بندرعباس را با خود به خانه بیاورید

عکس‌ها یادگاری خوبی از سفر به بندرعباس هستند؛ اما می‌توانید سوغاتی‌های اختصاصی این شهر را هم تهیه کنید و با خود به خانه بیاورید. در بازارهای بندرعباس می‌توانید لوازمی را پیدا کنید که تنها برای مردم این شهر است. معمولاً خانم‌های این شهر صنایع دستی مختلفی را می‌سازند و در بازار می‌فروشند. اگر به بازارهای بندرعباس سر زنید، حتماً این لوازم را در آن‌جا خواهید دید.

با چشم‌انداز دریا از خواب بیدار شوید

چند روز از زندگی در آپارتمان فاصله بگیرید. به جای آن، در اتاقی زندگی کنید که پنجره آن رو به دریا باز می‌شود. در بندرعباس هتل‌ها، عمارت‌های بومگردی و هاستل‌ها را به‌گونه‌ای ساخته‌اند که رو به طبیعت باشند. از آن‌جایی هم که این شهر در کنار خلیج فارس است؛ پنجره‌ها رو به این دنیای آبی باز می‌شود. دیدن این مقدار از رنگ آبی حتماً در همان ثانیه‌های ابتدایی آرامش را به شما هدیه می‌دهد و سراسر وجودتان را غرق آن می‌کند. در این شهر، یکی از بهترین تفریحات تماشای طلوع و غروب آفتاب در کنار دریا است که آن‌ها را نباید در مدت اقامت‌تان در این شهر از دست بدهید.

بهترین غذاهای دریایی را در بندرعباس بخورید

اگر دلتان می‌خواهد خوشمزه‌ترین قلیه ماهی عمرتان را بخورید، باید بلیط بندرعباس را بگیرید و راهی این شهر شوید. بندرعباس در کنار دریا است و خوراکی‌های دریایی همیشه در سفره آن‌ها دیده می‌شود. در منوی رستوران‌ها، بازارهای و سفره مردم این شهر خوراکی‌های مختلفی از غذاهای دریایی است. این همراهی همیشگی باعث شده که در درست‌کردن غذاهای دریایی تبحر خاصی پیدا و لذیذترین خوراک‌های دریایی را درست کنند.

آسان و سریع، در فلای تودی بلیط بندرعباس تهران بخرید

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