۹۵ نماد بورسی صف خرید شدند/ ادامه کاهش ارزش معاملات خرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در انتهای معاملات امروز با اصلاح ۱۷۳۸۲ واحدی مواجه شده و به جایگاه ۲ میلیون و ۲۷۱ هزار واحد رسید، دقیقاً نقطه ضعفی که در گزارش دیروز پیش بینی کرده بودیم اتفاق افتاده و ارزش معاملات خرد به زیر ۱۰ همت سقوط کرد و این نکته منفی معاملات امروز بود.

ارزش معاملات خرد عدد ۹,۴۶۸ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۰ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۳۰ درصد کاهش داشته است.

امروز، تک نمادهای بورسی در اوج بوده و بر خلاف روند شاخص کل نمادهایی در وضعیت صف خرید و مثبت قوی قرار داشتند.

گروه خدمات فنی با ارزش معاملات ۵۱ میلیارد تومان (۱.۷ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه لاستیک و پلاستیک با ارزش معاملات ۱۱۰ میلیارد تومان (۱.۷ برابر میانگین هفتگی) و گروه سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات ۵۲۱ میلیارد تومان (۱.۳ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

در پایان معاملات امروز ۱۴۷ نماد مثبت، ۹۵ نماد صف خرید، ۳۶۰ نماد منفی و ۴۷ نماد صف فروش بودند.