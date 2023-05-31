مبادله نفت روسیه با پاکستان بر اساس یوان/ ارسال محموله در ژوئن

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً روسیه و پاکستان برای پرداخت هزینه محمولههای نفت خام روسیه به یوان به توافق رسیدند. بر این اساس، پیشبینی میشود که اولین محموله ۷۵۰ هزار بشکهای نفت روسیه در ماه ژوئن به پاکستان برسد.
چین وعده داده است که تجارت نفتی روسیه و پاکستان را تسهیل کند.
مسکو و اسلام آباد در ژانویه به توافقهای مهمی در مورد عرضه نفت و فرآوردههای نفتی روسیه دست یافتند. با توجه به کمبود نقدینگی که پاکستان با آن مواجه است، پیشبینی میشود که این قرارداد به پاکستان در مدیریت این معضل کمک کند، زیرا این کشور با بحران تراز پرداختها و ذخایر ارزی بسیار پایین مواجه است.
هر چند جزئیات دقیقی در مورد نحوه پرداخت یا تخفیفی که پاکستان از سوی روسیه دریافت خواهد کرد، ارائه نشده است و عمومی شدن اطلاعات این معامله را به نفع خریدار یا فروشنده ندانسته اند اما بر اساس گزارش برخی از منابع، قیمت هر بشکه نفت برای پاکستان، حدود ۵۰ تا ۵۲ دلار محاسبه خواهد شد؛ این در حالی است که گروه ۷G سقف قیمتی ۶۰ دلاری را برای نفت روسیه تعیین کرده است.
اتحادیه اروپا، ۷G و متحدان آنها در ماه دسامبر، ممنوعیت صادرات نفت دریایی روسیه به همراه سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه را اعلام کردند. علاوه بر این، از ۵ فوریه تحریم دیگری را آغاز کردند که در قالب آن، تمامی واردات محصولات نفتی روسیه ممنوع اعلام شد و همچنین برای گازوئیل و سایر فرآوردههای نفتی نیز محدودیتهای قیمتی اعمال شد.
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