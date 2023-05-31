۳۹ خودرو سرقتی در رشت کشف شد

سرهنگ محمود حافظی در گفتوگو با خبرنگار مهر ایجاد ناامنی روانی برای مجرمان و سارقان در مناطق جرمخیز و تقویت احساس امنیت مطلوب در سطح جامعه را از مهمترین اولویتهای مجموعه انتظامی قلمداد کرد و گفت: پیشگیری و مقابله با سرقت نیازمند عزم جدی و جمعی همه سازمانها و نهادها و مسئولیتپذیری مردم با مراقبت از اموال و حذف زمینههای وقوع جرم است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مختلف انتظامی در راستای مبارزه با سرقت وسایل نقلیه در سطح شهرستان رشت در سال جاری، افزود: در این راستا ۹ سارق دستگیر و ۳۹ دستگاه انواع خودرو سرقتی نیز کشف شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت تصریح کرد: سارقان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.
سرهنگ حافظی ادامه داد: سهلانگاری بعضی از افراد، عدم توجه به هشدارهای پلیس و سهولت در اوراق کردن و فروش وسایل خودروهای سرقتی از مهمترین دلایلی است که مجرمان را به سرقت این وسیله ترغیب میکند.
وی اضافه کرد: شهروندان ضمن توجه به توصیههای پلیس و استفاده از تجهیزات بازدارنده مانند دزدگیر، قفل پدال و فرمان از پارک کردن خودرو در مکانهای خلوت و فاقد روشنایی خودداری کنند.
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