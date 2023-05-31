بزرگداشت قیام خونین ۱۵ خرداد با سخنرانی رئیس مجلس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم استانی بزرگداشت قیام خونین ۱۵ خرداد با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار خبر داد.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی مرهون رهبری پیامبرگونه پیشوا و مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت امام خمینی (ره) و قیام عاشورایی مردم مسلمان و انقلابی ایران اسلامی از یوم‌الله پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی یوم الله بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ است.

اکنون پس از گذشت شصت سال از قیام خونین یوم الله پانزدهم خرداد این روز بزرگ به نماد پیوند امت و امام تبدیل شده و سند پرافتخار عشق و ارادت مردم ایران به مرجعیت شیعه و ایثار و جان‌فشانی در راه حفظ اسلام، پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی و نابودی استکبار جهانی است.

مراسم استانی بزرگداشت قیام خونین پانزدهم خرداد با محوریت شهید سید یونس رودباری (اولین شهید انقلاب اسلامی) و سخنرانی دکتر محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) ساعت ۹:۳۰ صبح روز دوشنبه ۱۵ خرداد در مصلی امام خمینی (ره) شهرستان رودبار همراه با پخش زنده از سیمای مرکز گیلان (شبکه باران) برگزار می‌شود.

پیش از برگزاری این مراسم، مزار شهید سیدیونس رودباری با حضور دکتر قالیباف و مسئولان استانی و شهرستانی گلباران خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از عموم مردم همیشه در صحنه استان دعوت می‌نماید تا با حضور پرشور خود در مراسم استانی بزرگداشت قیام خونین یوم‌الله پانزدهم خرداد در شهرستان رودبار ضمن تجدید بیعت با شهدای والامقام انقلاب اسلامی، برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات انقلاب اسلامی در استان گیلان بیافزایند.