۱۵ خرداد نقطه عطف مبارزات ضد استبدادی ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان به مناسبت فرارسیدن شصت و سومین سالگرد قیام خونین یومالله پانزدهم خرداد،بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
یومالله پانزدهم خرداد، یادآور قیام تاریخی و سرنوشتساز ملت انقلابی و مبارز ایران در سال ۱۳۴۲ و تجلی ارادهای برخاسته از نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه) است؛ این قیام خونین که نقطه عطفی در روند مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری ملت ایران به شمار میآید، در اعتراض به لایحه ننگین کاپیتولاسیون و سیاستهای سرکوبگرانه و وابستگیهای رژیم مستبد و فاسد پهلوی به استکبار جهانی شکل گرفت و روح امید، مقاومت و پایداری را در کالبد مبارزان و آزادیخواهان ایران دمید و مسیر نهضتی را آغاز کرد که سرانجام با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به ثمر نشست. یومالله پانزدهم خرداد، نماد پیوند ناگسستنی امت با ولایت، جلوهای از تبعیت آگاهانه از مرجعیت دینی و تجلی بصیرت ملتی است که با رهبری پیامبرگونه امام خمینی (رضوان الله علیه)، مسیر عزت، استقلال و آزادی را برگزید و نظام مقدس جمهوری اسلامی را بنیان نهاد.
انقلاب اسلامی ایران به فضل الهی و با اتکا به ایمان، وحدت و استقامت مردم، علیرغم توطئهها، فشارها، تحریمها و تهدیدهای گوناگون دشمنان، در راه تعالی و پیشرفت تداوم یافت و در پرتو هدایتهای حکیمانه قائد شهید امت اسلامی امام خامنهای (قدس سره) با تحقق اعتلای ایران اسلامی به اقتدار و صلابت رسید.
ملت سرافراز ایران اسلامی پس از ۶۳ سال از وقوع قیام خونین یومالله پانزدهم خرداد، از آزمونهای متعددی همچون هشت سال دفاع مقدس، فتنهها و تحریمها، جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ تحمیلی ناجوانمردانه آمریکایی صهیونیستی رمضان، سربلند و پیروز خارج شده و گوش بهفرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته)، مقتدرانه در میدان و خیابان حاضر است و فرصت هرگونه تعدی و تجاوز را از دشمنان قسمخورده اسلام بهویژه شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع و ددمنش صهیونیستی سلب کرده است و امروز پس از تحمیل شکستهای بزرگ به استکبار جهانی، به نماد ایستادگی و مقاومت در جهان تبدیل شده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام قیام خونین یومالله پانزدهم خرداد، از عموم مردم مومن، انقلابی و همیشه در صحنه استان دعوت مینماید تا با حضور گسترده و پرشور در مراسم بزرگداشت قیام خونین یومالله پانزدهم خرداد در سراسر استان و در شهر رشت که ساعت ۱۱ صبح جمعه ۱۴۰۵/۳/۱۵ با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدحسین صفوی (امام جمعه موقت شهر رشت و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان) در مصلای امام خمینی(ره) برگزار میشود، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای بلند امامین انقلاب اسلامی و شهدای گلگونکفن به نمایش بگذارند.
همچنین مراسم بزرگداشت شهدای قیام خونین یومالله پانزدهم خرداد با محوریت شهید حجتالاسلام والمسلمین سیدیونس حسینی رودباری، ساعت ۲۱ جمعه ۱۴۰۵/۳/۱۵ با سخنرانی دکتر هادی حقشناس (استاندار گیلان) در شهرستان رودبار برگزار میگردد.
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