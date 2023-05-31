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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۵۸

سرهنگ بهرامی خبرداد

کشف ۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق از یک خانه اجاره‌ای

کشف ۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق از یک خانه اجاره‌ای

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف ۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق از یک خانه اجاره‌ای در محله جنت آباد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هدایت بهرامی رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ موفق به کشف یک محل دپوی کالای قاچاق در شمال غرب تهران شدند. با شناسایی این محل و در جریان تحقیقات مأموران مشخص شد که فردی با اجاره کردن یک باب خانه مسکونی در محدوده خیابان جنت آباد شمالی اقدام به دپوی کالای قاچاق در این خانه کرده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: با محرز شدن دپو کالای قاچاق در این خانه و شناسایی هویت مستأجر این منزل مسکونی، نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفته و مجوز عملیات انتظامی دریافت شد.

وی تصریح کرد: با هماهنگی‌های قضائی تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ وارد عمل شدند و در بازرسی از این محل پنج دستگاه یخچال، چهار دستگاه تلویزیون، ۹ دستگاه اتو، هفت دستگاه جاروبرقی، ۹ دستگاه ماشین ظرفشویی، هفت دستگاه ماشین لباسشویی، ۱۰ دستگاه فر، ۴۲ دستگاه لوازم برقی آشپزخانه، ۱۵ عدد قابلمه که همگی فاقد مجوزهای قانونی و برگه گمرکی بودند، کشف و ضبط شد.

بهرامی با اشاره به اینکه کلیه اموال کشف شده تحویل سازمان اموال تملیکی تهران شد، افزود: کارشناسان ارزش این کالاها را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. همچنین در این خصوص مستأجر این واحد مسکونی بازداشت شد که پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

کد مطلب 5799545

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    نظرات

    • فریاد IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
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      پاسخ
      بنظرم باید خونه مصادره شود تا کسی بدون اجازه امکن خونه و انباری را اجاره ندهد

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