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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۲۷

۴٠٠ نفر زائر اردو زبان به حرم مطهر رضوی مشرف شدند

۴٠٠ نفر زائر اردو زبان به حرم مطهر رضوی مشرف شدند

مشهد ـ همزمان با دهه کرامت و سالروز ولادت امام رضا(ع) حدود ۴۰۰ نفر از زائران اردو زبان از کشور پاکستان به زیارت امام رضا (ع) مشرف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود ۴٠٠ نفر از زائران پاکستانی از شهرهای کراچی، لاهور، کشمیر و… در قالب کاروان زیارتی به حرم مطهر آمده و در رواق غدیر گرد هم جمع شدند و با مدیحه سرایی ذاکران اردوزبان فضای سرشار از معنویت را به وجود آوردند.

اکثر این زائران که زائر اولی هم بودند با شور و اشتیاق فراوان در این مراسم حضور یافتند و میلاد امام رضا (ع) را به ساحت ایشان تبریک گفتند.

همچنین زائران بعد از تجمع در رواق غدیر به سمت صحن و سرای حرم مطهر حرکت کرده و با مداحی و مولودی خوانی، با در دست داشتن پرچم اماکن مختلف حرم را طی مسیر کرده و فضای خاصی را در سطح حرم مطهر به وجود آوردند.

در پایان این مراسم هم زائرین اردو زبان در صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر گردهم آمدند و در حالی که برخی از آنان با چشمانی اشکبار مشغول زیارت بودند، با مدیحه سرایی و خواندن سرود این میلاد خجسته را گرامی داشتند.

کد مطلب 5799547

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