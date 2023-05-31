صربستان: مقامات پریشتینا قصد اشغال شمال کوزوو را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر دفاع صربستان اعلام کرد مقامات کوزوو قصد اشغال مناطق صربنشین را دارند.
«میلوش ووچویچ» وزیر دفاع صربستان روز چهارشنبه اعلام کرد که مقامات کوزوو در تلاش برای اشغال شمال کوزوو و متوهیا هستند.
وزیر دفاع صربستان تاکید کرد: وضعیت امنیتی در شمال کوزوو به دلیل تصمیمات یکجانبه و غیرقانونی پریشتینا بسیار دشوار است و مهمتر از همه، اجازه دهید آن را به این صورت بیان کنم، اشغال شمال کوزوو و متوهیا از سوی دولت آلبانیایی تبارپریشتینا.
این مقام ارشد نظامی صربستان یادآور شد که «الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان بارها به جامعه بین المللی هشدار داده که اقدامات یکجانبه کوزوو می تواند به بدترین سناریو منجر شود و متاسفانه این اتفاق رخ داده است.
ووچویچ افزود: مسیری که «آلبین کورتی» نخستوزیر کوزوو در پیش گرفته به تشدید تنش، درگیری، تیراندازی و هر آنچه که شاهد بودیم، می انجامد.
لازم به ذکر است نیروهای موسوم به صلحبانان ناتو روز دوشنبه با صربهای شهر زویجان در شمال کوزوو درگیر شدند. بنا به گزارشها، نیروهای ناتو به روی صرب های ساکن در شمال کوزووآتش گشودند و پس از محاصره شدن از سوی معترضان صرب مجبور به عقبنشینی شدند.
پس از آنکه اکثر صربهای ساکن کوزوو انتخابات در چهار شهر را تحریم کردند، ناآرامیها در این منطقه شروع شد.
مشارکت در این انتخابات تنها ۳.۴۷ درصد بود و صربستانیها اعلام کرده بودند که زیر دست شهرداری آلبانیاییتبار که نماینده منافع آنها نیست، کار نکرده و رای هم نخواهند داد.
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