هنیه شهادت مبارزان جبهه مردمی در لبنان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفتگوی تلفنی با طلال ناجی دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین ـ فرماندهی کل، شهادت ۵ نفر از مبارزان این جنبش در حمله دشمن صهیونیستی به مواضع آن در مرز لبنان را تسلیت گفت.

اسماعیل هنیه در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد که خون پاک این شهدا دلیلی بر آمادگی ملت فلسطین در هر مکان برای جانفشانی و فداکاری و پایبندی آنان به گزینه مقاومت تا آزادسازی این سرزمین و بازگشت آوارگان است.

هنیه اظهار داشت که جنایات دشمن صهیونیستی عزم و اراده ملت فلسطین را سست نخواهد کرد و مجاهدان مقاومت را از ادامه راه مقاومت و جانفشانی در مسیر آزادی این سرزمین بازنخواهد داشت.

وی همچنین برای مجروحان این حمله از جمله محمد جبریل برادر خالد جبریل معاون دبیرکل جبهه خلق از درگاه خداوند طلب شفای عاجل نمود.

منابع فلسطینی صبح امروز از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه قوسایا در نقاط مرزی لبنان خبر داده و اعلام کردند که در جریان این تجاوز هوایی ۵ عضو جبهه مردمی برای آزادی فلسطین ـ فرماندهی کل به شهادت رسیده‌اند.