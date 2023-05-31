بهد گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباسپور اظهار کرد: پنج کوهنورد از کوه‌های صعب‌العبور روستای کیاسر توسط نجات‌گران شهرستان کرج نجات یافتند.

وی بیان کرد: شب گذشته در پی دریافت گزارشی مبنی بر گرفتار شدن پنج طبیعت گرد در محدوده ارتفاعات روستای کیاسر در جاده کرج - چالوس تیم‌های امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر البرز گفت: بلافاصله دو تیم عملیاتی به منطقه حادثه اعزام شد و با تلاش امدادگران هر پنج نفر این حادثه توسط راهنمایی‌های نجات‌گران از مناطق صعب‌العبور محل حادثه هدایت و به محل امن منتقل شدند.