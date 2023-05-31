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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۲۸

ورود سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان به مولداوی

ورود سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان به مولداوی

برخی رسانه‌ها از ورود سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان به مولداوی خبر داده و اعلام کردند که احتمال امضای توافقنامه صلح در این دیدار وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه ایتل ریپابلیک، «الهام علی اف» رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان امروز چهارشنبه وارد «کیشینو» در کشور مولداوی شدند.

گزارش ها حاکی از آن است که دو مقام در نشست سران اتحادیه اروپا توافق نامه صلح امضاء خواهند کرد.

سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه اعلام کرد که باکو و ایروان در آینده نزدیک توافق صلح امضا می‌کنند.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه جمعه پیش این احتمال را مطرح کرد که در آینده‌ ای قابل پیش بینی، پیمان صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان امضا شود.

این مقام کرملین در عین حال تاکید کرد: اما در نهایت آنچه مهم است، زمان امضای پیمان نیست، بلکه حل و فصل همه مسائل میان دو کشور است.

نخست‌وزیر ارمنستان چند روز پیش با بیان اینکه کشورش قره باغ را به عنوان خاک جمهوری آذربایجان به رسمیت می‌ شناسد، گفت: باکو آماده است تمامیت ارضی ارمنستان را که ۲۹.۸ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد به رسمیت بشناسد و ایروان نیز تمامیت ارضی جمهور آذربایجان را ۸۶.۶ هزار کیلومتر مربع است، به رسمیت می‌ شناسد.

کد مطلب 5799643

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    نظرات

    • چارلی IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      20 30
      پاسخ
      نخجوان رو با ارتساخ معاوضه کنید مشکل دو کشور حله .‌‌ منطقه هم امن تر میشه ... بچه های خوبی باشید و گوش کنبد
      • GB ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
        8 25
        زنگزور رو ب آزربایجان بدین کل قضیه حل میشه
      • ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
        8 9
        همگی برگردید به آغوش ایران بزرگ و قضیه رو برای همیشه حل کنید.
      • فرهاد IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
        3 23
        شما اظهار نظر نکنی؛ سنگین تری
    • IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      25 10
      پاسخ
      پاشینییان قوی باش این مرد صهیونیست‌ خیلی بد نام است نترس شجاع باش خدا باتوست
    • IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      7 28
      پاسخ
      به امید روزی که سران کشورمان هم تصمیم بگیرند عضو اتحادیه عرب و عضو کشورهای ترک زبان شوند ، تا همگرایی بین کشورها ب وقوع بپیوندد، از اختلاف دوری کرده و موجب پیشرفت کشور شویم و از کشورهای عقب مانده همانند افعانستان و یمن دوری کنیم ، ایران پیشرفته آرزوی همه است

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