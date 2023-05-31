ورود سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان به مولداوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه ایتل ریپابلیک، «الهام علی اف» رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان امروز چهارشنبه وارد «کیشینو» در کشور مولداوی شدند.

گزارش ها حاکی از آن است که دو مقام در نشست سران اتحادیه اروپا توافق نامه صلح امضاء خواهند کرد.

سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه اعلام کرد که باکو و ایروان در آینده نزدیک توافق صلح امضا می‌کنند.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه جمعه پیش این احتمال را مطرح کرد که در آینده‌ ای قابل پیش بینی، پیمان صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان امضا شود.

این مقام کرملین در عین حال تاکید کرد: اما در نهایت آنچه مهم است، زمان امضای پیمان نیست، بلکه حل و فصل همه مسائل میان دو کشور است.

نخست‌وزیر ارمنستان چند روز پیش با بیان اینکه کشورش قره باغ را به عنوان خاک جمهوری آذربایجان به رسمیت می‌ شناسد، گفت: باکو آماده است تمامیت ارضی ارمنستان را که ۲۹.۸ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد به رسمیت بشناسد و ایروان نیز تمامیت ارضی جمهور آذربایجان را ۸۶.۶ هزار کیلومتر مربع است، به رسمیت می‌ شناسد.