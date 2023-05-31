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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۱:۳۸

جنگنده اف- ۵ آمریکا سقوط کرد

جنگنده اف- ۵ آمریکا سقوط کرد

رسانه‌های آمریکا امروز از سقوط یک فروند جنگنده اف- ۵ این کشور در دریا خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لُوکال تِن، نیروی دریایی آمریکا امروز چهارشنبه از سقوط یک فروند جنگنده اف- ۵ خود در دریا خبر داد و ادعا کرد که خلبان آن موفق به خروج اضطراری از آن شده و توسط نیروهای امداد نجات پیدا کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، این جنگنده صبح امروز سقوط کرده است.

«دانت باسو سیلورز» (Danette Baso-Silvers) سخنگوی پایگاه هوایی نیروی دریایی «کی وست» در این خصوص اعلام کرد که خلبان مذکور یکی از اعضای اسکادران جنگنده «کامپوزیت ۱۱۱» است که یک واحد ذخیره نیروی دریایی بوده که وظیفه شرکت در رزمایش‌ها و اجرای سناریوی درگیری هوایی را برعهده دارد.

تا کنون محل سقوط این جنگنده از سوی نیروی دریایی آمریکا اطلاع رسانی نشده است.

کد مطلب 5799710

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    نظرات

    • امید IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
      1 0
      پاسخ
      عکسی که گذاشتین مربوط به اف-18 هست نه اف-5

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