۱۷۰‌ میلیارد تومان‌ تسهیلات کشاورزی امهال شد

به گزارش خبرنگار مهر، نژاد جهانی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه بحث خشکسالی و کم آبی تنها مختص استان سمنان نیست، ابراز کرد: پراکنش بارندگی در بحث میانگین میزان بارندگی اهمیت بسیاری دارد چرا که میزان بارندگی در مناطق بحرانی حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه سیل امروزه یک مخاطره طبیعی به حساب نمی‌آید، بخش زیادی از آسیب پذیری‌های ما امروز به دلیل رفتارهای ما است، افزود: در حوزه رفتار فردی در بحث مدیریت مصرف بهینه آب باید اقدامات فرهنگی برای نهادینه شدن این ‌مهم در دستور کار باشد.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه بسیاری از آسیب‌ها انسان ساخت است، برای کاهش مخاطرات در این حوزه باید اقدامات بیمه‌ای و باز توانی مَدنظر باشد، گفت: ضریب میانگین بحث بیمه در تمامی حوزه‌ها در استان از میزان میانگین کشوری بسیار پایین‌تر است.

جهانی با بیان اینکه ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات کشاورزی مردم توسط دولت سیزدهم طی سه سال گذشته امهال شده است، ابراز کرد: ۱۱ هزار هکتار زمین کشاورزی تحت پوشش بیمه در استان طی یک ساله ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰، به ۵ هزار هکتار زمین کشاورزی تحت پوشش بیمه در سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تقویت سهم استان از ردیف‌ها و منابع اعتباری ملی امری حائز اهمیت است که در حوزه موارد مرتبط با مدیریت بحران باید به صورت ویژه پیگیری شود، گفت: در بحث تخصیص اعتبارات بحران در سال جاری، تلاش شد تا اعتبارات مبتنی بر سیاست‌های استان و برنامه‌های استانی و با کاهش سهم جمعیت، پراکندگی و خطر پذیری نیز در بحث اعتبارت نقش مؤثری ایفا کند.

استاندار سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه اولویت ما تأمین آب شُرب است و لازم است تمامی امکانات و تجهیزات استان برای تأمین آب شُرب مورد نیاز بکار گرفته شود، گفت: علاوه بر وقوع خشکسالی، میزان بارندگی در سطح استان نیز کاهش یافته و بر گرمای هوا در سطح استان طی چند سال گذشته افزوده شده است.

سید محمدرضا هاشمی با اشاره به اینکه ۹۹.۴ درصد مساحت استان سمنان با خشکسالی روبرو بوده که از این میزان ۸۰ درصد آن شدید و بسیار شدید است بیان کرد: در خصوص کمبود منابع آبی در سطح استان با ۵۱۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب در حوزه شهری و ۳۵۰ لیتر بر ثانیه در حوزه روستایی مواجه هستیم.