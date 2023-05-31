۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان کنگان ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریبی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با تبریک دهه کرامت از ابلاغ مصوبه برای تکمیل بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی امام خمینی (ره) کنگان در دور دوم سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر خبر داد.

وی اظهار داشت: مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی کنگان طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ اختصاص یافت.

فرماندار شهرستان کنگان از پیگیری و همراهی‌های استاندار بوشهر، نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و بویژه رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تقدیر کرد و افزود: امیدواریم این اقدام بزرگ در دولت مردمی ایران قوی مبارک مردم شهرستان کنگان باشد.

وی اضافه کرد: امیدواریم تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی کنگان بتواند گامی مؤثر در راستای بهبود خدمات درمانی در جنوب استان بوشهر باشد.