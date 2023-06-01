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۱۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۴۳

امکان برداشت ۶.۷ میلیارد دلار از منابع ایران در صندوق بین‌المللی

امکان برداشت ۶.۷ میلیارد دلار از منابع ایران در صندوق بین‌المللی

رئیس کل بانک مرکزی از دسترسی سریع به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود ایران در صندوق بین المللی پول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در حاشیه دیدارهای خود با مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن گفت: در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود می‌تواند با کمترین تشریفات اداری و به سرعت از این قابلیت استفاده کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: صندوق بین‌المللی پول در مقاطع زمانی مختلف که اقتصاد جهانی با رکود مواجه می‌شود به منظور کمک به اعضای خود اقدام به خلق نقدینگی موسوم به (SDR Allocation) حق برداشت ویژه می‌کند تا کشورها با تکیه بر آن نقدینگی مورد نیاز خود را برای برون رفت از وضعیت رکود به دست آورند.

وی گفت: در همین راستا تا پیش از سال ۲۰۲۱ در حساب ایران ۱.۴ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) وجود داشت که در ماه‌های پایانی آن سال در قالب طرح صندوق برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ۳.۴ میلیارد SDR به موجودی قبلی اضافه شد لذا در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است.

کد مطلب 5800020

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