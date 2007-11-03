به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جوزانی ، مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران، با بیان این مطلب گفت : همزمان با روز شهادت امام جعفر صادق (ع) ، مراسم تشییع و تدفین 65 شهید دفاع مقدس ، با مشارکت بنیاد حفظ آثارونشرارزش های دفاع مقدس و شهرداری تهران ، برگزار می شود .

وی محل برگزاری مراسم گرامیداشت این شهدا را میدان ولیعصر(عج) عنوان کرد و افزود : مراسم گرامیداشت 65 شهید در میدان ولیعصر برگزار می شود و پس از آن به طرف خیابان های ولیعصر ، انقلاب ، پل حافظ ، خیابان وحدت اسلامی و بهشت و معراج شهدا ،تشییع خواهند شد .

جوزانی در ادامه اظهار کرد : مناطق 6، 11 و 12 به طور ویژه در این روز فعال هستند و آماده سازی جایگاه در میدان ولیعصر(عج) ، مسیر تشییع ، رفع موانع در رفت و آمد این مسیر و اجرای تبلیغات محیطی ، از جمله اقدامات شهرداری تهران برای برپایی هرچه بهتر این مراسم خواهد بود .

وی از آماده باش نیروهای سازمان آتش نشانی در این روز و در طول مسیر خبر داد و افزود : در این روز، ایستگاههای پذیرایی در طول مسیر از عزاداران ، پذیرایی می کنند و 10 هزار شاخه گل در میان آنها توزیع خواهد شد.