به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان از ظهر امروز در چهار وزن ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، برگزار شد. علی غریبی و امیرمهدی سعیدی‌نوا با پیروزی مقابل حریفان خود راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند و امیرحسین عبدولی و امیرحسین نعمت‌زاده نیز با شکست در مرحله یک‌چهارم نهایی، باید منتظر راهیابی حریفانشان به دیدار فینال باشند تا شانس حضور در مرحله شانس مجدد را پیدا کنند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۳ کیلوگرم، علی غریبی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر دومینیکا از مولداوی را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۲ بر ۳ احمد یوسف از مصر را شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. غریبی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۴ مارگانیان از ارمنستان را از پیش‌رو برداشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف سلیم کازمخوف از روسیه خواهد رفت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدی‌نوا در دور نخست ژه‌استرایک‌ود از سوئد را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۹ بر ۴ برکوفسکی از روسیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. سعیدی‌نوا در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر باران از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل جاویدان نعمت‌اف صف‌آرایی خواهد کرد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، امیرحسین نعمت‌زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل تاگایف از قزاقستان با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر یک مغلوب پتروسیان از ارمنستان شد و اکنون باید منتظر صعود حریفش به دیدار فینال باشد تا شانس حضور در مرحله شانس مجدد را پیدا کند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امیرحسین عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر یک بوگر از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. عبدولی در این مرحله نیز با نتیجه ۶ بر ۵ مغلوب عصام حسین از مصر شد و اکنون باید منتظر راهیابی حریفش به دیدار فینال باشد تا شانس حضور در مرحله شانس مجدد را پیدا کند.