«قرار همدلی» یک مسیر دوطرفه برای عبور از خاموشی؛ دولت باید پیشگام باشد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که عوامل متعددی از جمله کاهش منابع آبی و به تبع آن کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و برخی کاستی‌های مدیریتی در شکل‌گیری آن مؤثر بوده‌اند.

در کنار برنامه‌های افزایش تولید برق، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف، همراهی مردم، صنایع، بخش خصوصی، اصناف، کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی نیز یکی از الزامات عبور از شرایط ناترازی به شمار می‌رود؛ موضوعی که در سال‌های اخیر مورد تأکید متولیان صنعت برق قرار گرفته است.

در استان سمنان نیز همزمان با افزایش فشار بر شبکه برق در فصل گرم سال، برنامه‌هایی برای مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی در این زمینه اجرا شده است. «قرار همدلی» یکی از این پویش‌ها است که با هدف همراه کردن مشترکان برای کاهش مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج بار، در استان دنبال می‌شود.

با این حال، در کنار دعوت مردم به صرفه‌جویی، این پرسش نیز مطرح است که آیا دستگاه‌های دولتی و عمومی به همان اندازه که از مردم انتظار مدیریت مصرف دارند، خود در این زمینه پیشگام هستند؟

قدردانی از مشترکان همراه پویش همدلی

مهدی پاک‌طینت، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پویش «قرار همدلی» اظهار کرد: این پویش با هدف آگاه‌سازی مردم درباره مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه توزیع برق در سراسر استان اجرا شده است.

وی با قدردانی از مشترکانی که به این پویش پیوسته‌اند، افزود: مشترکان خانگی، صنعتی، تجاری، ادارات و دستگاه‌های اجرایی و کشاورزان در این پویش نقش مهمی دارند و همراهی آنها می‌تواند در حفظ پایداری شبکه توزیع برق مؤثر باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با بیان اینکه مشترکان استان استقبال خوبی از این پویش داشته‌اند، گفت: کاهش مصرف برق به‌ویژه در ساعات اوج بار، از جمله هنگام غروب و ساعات ابتدایی شب، یکی از درخواست‌های اصلی از مردم است تا بتوان پایداری شبکه را برای همه مشترکان حفظ کرد.

دمای ۲۵ درجه؛ توصیه اصلی برای وسایل سرمایشی

پاک‌طینت تنظیم دمای وسایل سرمایشی از جمله کولر و اسپیلت روی دمای متعادل را از دیگر توصیه‌های این پویش عنوان کرد و گفت: پیشنهاد این پویش، تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه است.

وی افزود: تلاش داریم با مشارکت اجتماعی مردم، صنایع و سایر مصرف‌کنندگان، مصرف بهینه انرژی را در استان سمنان دنبال کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان همچنین کاهش مصرف در ساعات اوج بار و پرهیز از استفاده همزمان از وسایلی مانند اتو، لباسشویی، ظرفشویی و لامپ‌های اضافی را مورد تأکید قرار داد.

پاک‌طینت با بیان اینکه شرایط شبکه برق استان با همراهی مردم بهبود یافته است، تأکید کرد: این وضعیت نباید موجب عادی‌انگاری و بازگشت به شرایط گذشته شود.

وی ادامه داد: نیاز به بهینه‌سازی مصرف برق روزبه‌روز بیشتر می‌شود و تداوم همکاری مردم، صنایع و دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌های مدیریت مصرف می‌تواند به حفظ پایداری شبکه برق استان کمک کند.

هشدار به دستگاه‌های اجرایی پرمصرف

در کنار اقدامات فرهنگی و اقناعی، شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان از افزایش نظارت بر نحوه مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی خبر داده است.

بر اساس اطلاعیه این شرکت، دستگاه‌های اجرایی در صورت مشاهده مصرف نامناسب برق، اخطار دریافت خواهند کرد و در صورت بی‌توجهی به اخطارها، برق آنها مطابق ضوابط قطع خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان همچنین اعلام کرده است دستگاه‌های اجرایی متخلف، در چارچوب قوانین و مقررات به مراجع ذی‌ربط معرفی می‌شوند تا ضمن پاسخگویی، زمینه رعایت دستورالعمل‌های مدیریت مصرف فراهم شود.

بر اساس اعلام این شرکت، همکاری دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌های مدیریت مصرف، از عوامل مهم عبور موفق از اوج بار تابستان و استمرار خدمت‌رسانی به مردم است.

مطالبه مردم؛ دولت باید پیشگام باشد

با وجود تأکید مسئولان بر همراهی مردم، برخی شهروندان معتقدند این همراهی زمانی پایدار خواهد بود که دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز در مدیریت مصرف پیشگام باشند.

علی رضوانی، یکی از شهروندان بسطام، در گفتگو با خبرنگار مهر از تجربه خود در یکی از بانک‌های عامل استان می‌گوید؛ جایی که به گفته وی، همزمان چند دستگاه سرمایشی و چراغ‌های متعدد روشن بوده، در حالی که سامانه بانک دچار اختلال بوده و خدماتی به مشتریان ارائه نمی‌شده است.

وی معتقد است در چنین شرایطی می‌توان دست‌کم برخی وسایل سرمایشی و روشنایی را خاموش کرد و مصرف برق را کاهش داد.

رضوانی با بیان اینکه رفتار دستگاه‌های دولتی بر نگاه مردم به موضوع ناترازی انرژی تأثیر می‌گذارد، گفت: تا زمانی که خود دستگاه‌های دولتی در مدیریت مصرف پیشگام نباشند، نمی‌توان انتظار داشت مردم نیز به‌طور کامل این موضوع را باور و در آن همراهی کنند.

بررسی‌های خبرنگار مهر و گزارش‌های دریافتی از برخی شهرهای استان نیز حاکی از آن است که در مواردی وسایل سرمایشی و روشنایی در برخی اماکن اداری، حتی در اتاق‌های بدون استفاده، روشن باقی می‌ماند.

یکی از شهروندان نیز در گزارشی به خبرنگار مهر اعلام کرده است که در یکی از مراکز استان، اتاقی را مشاهده کرده که اسپیلت آن روی دمای ۱۹ درجه روشن بوده، در حالی که برای مدتی کسی در اتاق حضور نداشته است.

کارشناس: مردم باید کمبود برق را لمس کنند

شروین بابامحمدی، کارشناس حوزه انرژی و مدیریت مصرف، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر دولت می‌خواهد مردم را در کاهش مصرف انرژی با خود همراه کند، باید شرایطی ایجاد شود که مردم کمبود برق و ضرورت صرفه‌جویی را در رفتار دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز مشاهده کنند.

وی افزود: وقتی برق در برخی بانک‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، پارک‌ها و دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به ضرورت مدیریت مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد، طبیعی است که مردم در پذیرش پیام‌های مربوط به کمبود برق و لزوم کاهش مصرف دچار تردید شوند.

این کارشناس با اشاره به ضرورت نظارت بیشتر دولت بر نحوه مصرف دستگاه‌های اجرایی گفت: اگر مردم احساس کنند رفتار مسئولان با شرایط واقعی ناترازی انرژی تناسب ندارد، همراه کردن جامعه با برنامه‌های مدیریت مصرف دشوار خواهد شد.

بابامحمدی همچنین به برخی وعده‌ها و اظهارات سال‌های گذشته درباره کاهش قطعی برق اشاره کرد و گفت: وقتی مردم در سال‌های گذشته وعده‌هایی درباره کاهش یا حذف قطعی برق شنیده‌اند اما در عمل همچنان با خاموشی مواجه هستند، اعتماد آنها به برنامه‌ها و وعده‌های حوزه انرژی کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان سمنان، تأکید کرد که مردم انتظار دارند آثار افزایش تولید برق تجدیدپذیر را در کاهش فشار بر شبکه و خاموشی‌ها مشاهده کنند.

دو پرسش درباره توسعه انرژی خورشیدی

در همین ارتباط، چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۴ محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در بازدید از شهرک صنعتی گرمسار اعلام کرده بود که بیش از ۱۰۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه برق استان متصل شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم پیش از زمستان به بیش از ۱۵۰ مگاوات برسد.

بر اساس آن اظهارات، استاندار سمنان همچنین تأکید کرده بود که با تحقق این برنامه، استان در زمستان پیش‌رو با قطعی برق صنایع مواجه نخواهد شد.

اکنون با توجه به تداوم قطعی‌های برق در تابستان ۱۴۰۵، این پرسش برای مردم استان مطرح است که افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی تا چه میزان توانسته به کاهش خاموشی‌ها، به‌ویژه در بخش خانگی، کمک کند؟

پرسش دیگر به وعده مطرح‌شده درباره ارتباط میان افزایش تولید انرژی خورشیدی و کاهش خاموشی‌های هر استان بازمی‌گردد؛ اینکه آیا سازوکار وعده داده‌شده از سوی وزارت نیرو برای کاهش خاموشی متناسب با رشد تولید برق خورشیدی در استان‌ها، در سمنان نیز اجرایی شده است یا خیر؟

پاسخ روشن به این دو پرسش می‌تواند به درک بهتر افکار عمومی از وضعیت تولید و مصرف برق در استان سمنان و همچنین میزان اثرگذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر کاهش ناترازی کمک کند.

همدلی؛ یک مسیر دوطرفه

پویش «قرار همدلی» در شرایطی از مردم استان سمنان می‌خواهد مصرف برق خود را مدیریت کنند که همزمان، انتظار عمومی از دستگاه‌های اجرایی برای رعایت الگوی مصرف نیز افزایش یافته است.

واقعیت این است که عبور از ناترازی انرژی بدون همراهی مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی امکان‌پذیر نیست؛ اما این همراهی زمانی می‌تواند پایدار و مؤثر باشد که شهروندان، اصناف، صنایع و دستگاه‌های اجرایی خود را در یک مسیر مشترک ببینند.

کاهش مصرف در ساعات اوج بار، تنظیم دمای وسایل سرمایشی و پرهیز از مصرف غیرضروری، اقداماتی است که از مردم انتظار می‌رود؛ در مقابل، پیشگامی دستگاه‌های دولتی، نظارت بر مصرف ادارات و ارائه گزارش شفاف درباره آثار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نیز می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های مدیریت مصرف را تقویت کند.

در نهایت، «قرار همدلی» زمانی به یک همراهی واقعی تبدیل خواهد شد که همدلی در مدیریت مصرف، از خانه‌ها و واحدهای صنفی تا ادارات و دستگاه‌های اجرایی، یک مطالبه و مسئولیت مشترک تلقی شود؛ موضوعی که می‌تواند در عبور استان سمنان از روزهای سخت ناترازی برق نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.