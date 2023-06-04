خسارت ۱۰۵۹ میلیارد تومانی به بخش زراعت و باغات گرمی

به گزارش خبرنگار مهر، نادر تقی زاده شامگاه شنبه که به همراه عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی از مناطق سیل زده گرمی بازدید می‌کرد، افزود: سیل اخیر در گرمی و انگوت خسارت هنگفتی را به تأسیسات زیربنایی و بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغ و دام وارد کرده که جبران آن بسیار سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد خسارت به بخش کشاورزی گرمی وارد شده است، اظهار کرد: با برآورد اولیه یک هزار و ۸۵ میلیارد تومان خسارت را در بخش‌های مختلف شاهد هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: در بخش دام چهار میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان خسارت وارد شده و بیش از ۳۰۰ رأس دام سبک، ۵۰ رأس دام سنگین و ۳۰ باب جایگاه دام خسارت دیدند.

تقی زاده گفت: در بخش آب و خاک ۲۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان خسارت وارد آمده که عمدتاً قنات‌ها، نهرها و جاده‌های بین مزارع را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بخش زراعت و باغ نیز یک هزار و ۵۹ میلیارد تومان خسارت به شهرستان گرمی وارد شده است.

تقی زاده اضافه کرد: همکاران ما در صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حال بررسی دقیق خسارت وارده هستند تا در حوزه‌های مختلف اعم از دام سبک، سنگین و تأسیسات، طیور شامل مرغ، تخم مرغ و تأسیسات، آبزیان شامل ماهی، میگو و زنبور عسل برآورد خسارت‌ها را به صورت دقیق انجام دهند.

وی بیان کرد: در بخش آب و خاک و امور زیربنایی نیز مخاطرات جوی و آسیب‌های وارده به طرح‌های آبیاری تحت فشار، شبکه انتقال آب، راه بین مزارع، ساختمان و تأسیسات در حال بررسی دقیق خسارت وارده هستند.

تقی زاده سطح پوشش بیمه اراضی زراعی شهرستان گرمی را ۱۵ هزار و ۲۰۰ هکتار اعلام کرد و ادامه داد: از این میزان ۳۲ درصد ظرفیت پوشش بیمه‌ای شهرستان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: تلاش ما بر این است تا با همکاری صندوق بیمه محصولات کشاورزی غرامت زارعین پرداخت شود که در این زمینه اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها و همکاری ستاد اجرایی امام یاریگر ما در پرداخت غرامت‌ها و خسارت‌های وارده به کشاورزان خواهد بود.