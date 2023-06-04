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۱۴ خرداد ۱۴۰۲، ۹:۵۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل خبر داد؛

خسارت ۱۰۵۹ میلیارد تومانی به بخش زراعت و باغات گرمی

خسارت ۱۰۵۹ میلیارد تومانی به بخش زراعت و باغات گرمی

گرمی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: سیل اخیر در بخش زراعت و باغ شهرستان گرمی بیش از یک هزار و ۵۹ میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر تقی زاده شامگاه شنبه که به همراه عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی از مناطق سیل زده گرمی بازدید می‌کرد، افزود: سیل اخیر در گرمی و انگوت خسارت هنگفتی را به تأسیسات زیربنایی و بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغ و دام وارد کرده که جبران آن بسیار سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد خسارت به بخش کشاورزی گرمی وارد شده است، اظهار کرد: با برآورد اولیه یک هزار و ۸۵ میلیارد تومان خسارت را در بخش‌های مختلف شاهد هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: در بخش دام چهار میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان خسارت وارد شده و بیش از ۳۰۰ رأس دام سبک، ۵۰ رأس دام سنگین و ۳۰ باب جایگاه دام خسارت دیدند.

تقی زاده گفت: در بخش آب و خاک ۲۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان خسارت وارد آمده که عمدتاً قنات‌ها، نهرها و جاده‌های بین مزارع را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بخش زراعت و باغ نیز یک هزار و ۵۹ میلیارد تومان خسارت به شهرستان گرمی وارد شده است.

تقی زاده اضافه کرد: همکاران ما در صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حال بررسی دقیق خسارت وارده هستند تا در حوزه‌های مختلف اعم از دام سبک، سنگین و تأسیسات، طیور شامل مرغ، تخم مرغ و تأسیسات، آبزیان شامل ماهی، میگو و زنبور عسل برآورد خسارت‌ها را به صورت دقیق انجام دهند.

وی بیان کرد: در بخش آب و خاک و امور زیربنایی نیز مخاطرات جوی و آسیب‌های وارده به طرح‌های آبیاری تحت فشار، شبکه انتقال آب، راه بین مزارع، ساختمان و تأسیسات در حال بررسی دقیق خسارت وارده هستند.

تقی زاده سطح پوشش بیمه اراضی زراعی شهرستان گرمی را ۱۵ هزار و ۲۰۰ هکتار اعلام کرد و ادامه داد: از این میزان ۳۲ درصد ظرفیت پوشش بیمه‌ای شهرستان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: تلاش ما بر این است تا با همکاری صندوق بیمه محصولات کشاورزی غرامت زارعین پرداخت شود که در این زمینه اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها و همکاری ستاد اجرایی امام یاریگر ما در پرداخت غرامت‌ها و خسارت‌های وارده به کشاورزان خواهد بود.

کد مطلب 5801744

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