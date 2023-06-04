آمریکا برای اشغال جزایر و مناطق راهبردی یمن نقشه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «علی القحوم» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با انتشار یک پست توئیتری تاکید کرد که آمریکا می کوشد در مناطق راهبردی یمن مستقر شود.

وی افزود: این نقشه آمریکا بعد از تغییر نقشه ائتلاف‌های بین المللی و عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین و همچنین تحرکات اخیر چین تدوین شده است. آمریکا به دنبال استقرار در جزایر و مناطق راهبردی یمن است.

القحوم اضافه کرد: آمریکا یکی از طرف‌های اصلی و محوری ائتلاف متجاوز سعودی و اوضاع کنونی یمن است. این کشور سیاست مشخصی در خصوص اختلاف افکنی میان اقشار مختلف جامعه یمن و هدف قرار دادن مردم این کشور دارد.

وی در ادامه نوشت: جنبش انصارالله یمن با هرگونه اقدامی که حاکمیت این کشور را خدشه دار کرده و نوعی تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا و انگلیس به شمار رود مخالف است. ما هرگز بر سر حاکمیت یمن معامله نمی‌کنیم.

القحوم همچنین تاکید کرد: امروز بعد از گذشت هشت سال از تجاوز ائتلاف سعودی به یمن، محال است خواسته‌های آمریکا و انگلیس را بپذیریم چرا که از روز اول با این خواسته‌ها مخالف بوده و هستیم.

وی در خصوص مذاکرات میان عربستان و انصارالله در صنعاء گفت: ما در مذاکره با عربستان، نه فقط نماینده انصارالله بلکه نماینده تمام یمن هستیم. عربستان باید بفهمد زمانی ثبات خواهد داشت که یمن ثبات داشته باشد.

القحوم ادامه داد: به عربستان توصیه می‌کنیم در مسیر صلح و خروج از زیر لوای آمریکا قدم بردارد چرا که پیامدهای صلح و جنگ تمام منطقه را دربرمی گیرد.

وی در خصوص تقلای شورای انتقالی جنوب یمن برای جدایی از شمال، تاکید کرد: موضع صنعاء ثابت است و هرگز در قبال اتحاد و ثبات یمن و مسائل ملی کشور تغییر نخواهد کرد. عربستان و امارات قطعاً از یمن خارج خواهند شد.

پیش از این نیز، دبیر شورای عالی سیاسی یمن از اقدام غافلگیر کننده‌ای سخن گفت که صنعاء در حال آماده کردن آن برای ایجاد بازدارندگی در مقابل عربستان است و این کشور را در صورت ادامه تعلل و تردید در تکمیل مذاکرات و پایبندی به ملزومات برقراری صلح در یمن، پشیمان خواهد کرد.

«یاسر الحوری» در نشستی خبری با اشاره به این مسأله تاکید کرد: صنعاء در صورتی که عربستان رویکرد یک گام به جلو و دو گام به عقب در مذاکرات را در پیش بگیرد، جایگزین‌ها و گزینه‌های خود را آماده می‌کند.