به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یعقوب شبتای، رئیس پلیس رژیم صهیونیستی نسبت به وضعیت فاجعه‌بار نیروی انسانی در بخش‌های مختلف پلیس این رژیم هشدار داد و اعلام کرد که این بخش از نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی توانایی تحمل جنگ فراگیر را نخواهد داشت؛ به ویژه آن‌که احتمال می‌رود انتفاضه تازه‌ای در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ شعله‌ور شود.

شبتای که امروز سه‌شنبه، در جلسه ارزیابی جنگ سال ۲۰۲۱ با قطاع غزه، در هیئت نظارت کنست رژیم صهیونیستی حضور پیدا کرده بود، اذعان کرد: پلیس در وضعیتی اسف‌ناک به سر می‌برد.

وی در رابطه با آمادگی پلیس رژیم صهیونیستی برای وقوع جنگ فراگیر با مقاومت ادامه داد: در صورت وقوع جنگ در چندین جبهه، نمی‌دانیم چگونه باید آن را مهار کنیم.

شبتای با اشاره به کمبود نیروی پلیس رژیم صهیونیستی و بحران مالی موجود در تأمین مالی نظامیان آن گفت: اگر موضوع حقوق نیروهای پلیس بهبود پیدا نکند، فکر نمی‌کنم اوضاع پلیس بهتر بشود.

از سوی دیگر شبکه تلویزیونی صهیونیستی کان اعلام کرد که بخش عملیات پلیس رژیم صهیونیستی نسبت به وقوع انتفاضه‌ای جدید مشابه انتفاضه‌ای که همزمان با نبرد «سیف القدس» در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ رخ داد، هراس دارد.

همچنین بخش عملیات پلیس رژیم صهیونیستی در ارزیابی‌های خود اعلام کرد که شعله‌های انتفاضه جدید دامن‌گیرتر از انتفاضه‌های پیشین خواهد بود.