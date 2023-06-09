به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسن نژاد در جلسه مطالعات تعیین حد بستر، حریم و ساماندهی رودخانه‌های خرم آباد و الیگودرز، اظهار داشت: هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها مستلزم اخذ استعلام از وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای است.

وی گفت: تاکنون ۱۰۰ کیلومتر مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی مناطقی از رودخانه‌های خرم آباد و الیگودرز در مراکز جمعیتی انجام شده است.

مدیرعامل آب شرکت منطقه‌ای لرستان با اشاره به اینکه مطابق آئین‌نامه تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها، هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است، بیان داشت: همه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات وابسته به دولت مکلف هستند قبل از اجرای طرح‌های عمرانی و صدور پروانه نسبت به استعلام حدود بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی از شرکت آب منطقه‌ای اقدام کنند.

حسن نژاد، افزود: حفاظت از رودخانه‌ها به مثابه سرمایه‌ای ملی و یکی از منابع مهم آبی کشور یک ضرورت است که با همکاری همه افراد جامعه برای دستیابی به اهداف مشترک درزمینه‌های کشاورزی، شرب، صنعتی، بهداشتی و اقتصادی باعث صرفه‌جویی بیشتر در هزینه‌ها و زمان خواهد شد.