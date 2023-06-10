راهیابی ۲۶ دانشجو به اردوی تیم ملی فوتسال دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، پنجمین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دانشجویان به منظور شناخت نفرات برتر برای شرکت در فستیوال بین المللی ورزش‌های دانشگاهی روسیه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار و ۲۶ بازیکن به اردوی نهایی دعوت شدند.

رضا فلاح رئیس انجمن فوتسال دانشجویان گفت: در این اردو که با شرکت ۶۵ دانشجو به مدت دو روز برگزار شد از سوی کادر فنی ۲۶ بازیکن زیر به اردو بعدی دعوت شدند.

فلاح گفت: حسین حمیدزاده، وحیدرضا دستورانی، احمد معجونی، مهدی جهانشاهی، سجاد سرباز، محمد میرزایی، حسین داودی، سیدعلی رضوی، شایان سلیمانی، مرتضی محمودی، محمد جواد ضیاالدینی، ایمان هوارزاده، امیرحسین رحیم زاده، یاسین پایدار، حسن تاجر، علیرضا خردمند، مجتبی اشرفی نیا، آرش قاسم زاده، علی افشاری، عارف فخرایی، علی اسماعیلی، علی شاهسون، مهدی گودرزی، محمدرضا حاجی خان میرزایی، علی جریان و علی محمد محرابی بازیکنانی هستند که به اردوی بعدی که ۳۱ خرداد در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد دعوت شدند.

هدایت تیم ملی فوتسال دانشجویان را رضا حیدریان بر عهده دارد.

تیم ملی فوتسال دانشجویان با همکاری دانشگاه تهران در مسابقات بین المللی روسیه که مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد.

فستیوال بین المللی ورزش‌های دانشگاهی ۲۸ مرداد الی ۹ شهریور سال جاری به میزبانی کشور روسیه در شهر یکاترینبورگ برگزار خواهد شد.