امام صادق(ع) حقیقت اسلام را حفظ کرد

آیت الله محمد امامی کاشانی رئیس مدرسه عالی شهید مطهری و امام جمعه موقت تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت شهادت امام صادق (ع) گفت: امام صادق از شخصیتهای علمی و اخلاقی برجسته بودند . عصر امام جعفر صادق یعنی زمانی که در آن زندگی می کردند، شرایط سیاسی حاکم بود که امام می توانستند علوم اهل بیت و حقایق اسلام را بیان کنند.

وی در ادامه یادآور شد: شرایط به گونه ای بود که از منظر سیاسی دستگاه حاکم جبار در ضعف بود و طرح شبهات و اشکالات از سوی مخالف و موافق به اوج خود رسیده بود، از این رو امام صادق (ع) توانستند اسلام را در ابعاد اعتقادی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی تبیین کنند.

آیت الله امامی کاشانی درباره شخصیت علمی امام صادق گفت: علم و آگاهی امام چنان بود که حتی مخالفان نیز او را به عظمت یاد می کردند، به گونه ای که ابوحنیفه بنیانگذار مذهب حنفی از اهل تسنن می گوید" من فقیه تر و عالم تر از جعفر بن محمد پیدا نکردم"، یا اینکه گفته می شود "هیچ فکر و اندیشه ای مانند امام صادق نیندیشید، هیچ چشمی ندید، هیچ گوشی نشنید و بر دلها و قلبها شخصیتی برتر از جعفر بن محمد از نظر علم و عبادت وارد نشده است".

رئیس مدرسه عالی شهید مطهری در ادامه یادآور شد: مالک بن انس امام مذهب مالکی می گوید که من به محضر امام صادق رسیدم، ایشان متبسم بود، برخوردهای ایشان همیشه شاداب و خندان بود. اگر در همان حال نام پیامبر اکرم (ص) برده می شد، رنگش می پرید. من بسیار نزد او می رفتم . او را فقط به سه حالت می دیدم یا نماز می خواند، یا روزه دار بود و یا به تلاوت قرآن مشغول بود.

وی اظهار داشت: ایشان همیشه سعی داشت زمانی که از پیامبر (ص) نقل می کند، حتما با طهارت باشد . هر چه که می گفتند مطالبی بود که به درد جامعه می خورد، هدفمند بود، حرف زائد نداشت و برای سعادت جامعه مطرح می ش،. از این رو اجماع همه امت بر این بود که او صادق است، صدق قول دارد، صدق حدیث دارد، صدق عمل دارد، صدق فکر و اندیشه دارد، از این رو به امام صادق معروف است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه شاگردان او در همه بلاد اسلامی پخش شده و زمینه و بستر گرایش مردم از نقاط مختلف را فراهم آورده بودند، گفت: از این رو به مذهب ما مذهب جعفری هم گفته می شود. اگر چه مذهب ما شیعه اثنی عشری است، اما به امام صادق مستند است و شیعه اثنی عشری تنها جعفری نیست، بلکه علوی است، عسگری است و مهدوی و چون اساس اسلام و عقاید دین همه و همه به برکت شیخ الائمه امام صادق (ع) است، امید است از کسانی باشیم که پیرو ایشان بوده و مورد شفاعت این بزرگوار قرار گیریم.