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۲۳ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۳۷

جمعه هفته جاری؛

بن‌سلمان به فرانسه می‌رود؛ دیدار با ماکرون

بن‌سلمان به فرانسه می‌رود؛ دیدار با ماکرون

کاخ الیزه امروز در بیانیه‌ای از سفر روز جمعه ولیعهد عربستان به فرانسه و دیدار با رییس‌جمهور این کشور در پاریس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کاخ الیزه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به فرانسه سفر می کند.

در بیانیه صادره از سوی کاخ الیزه در این خصوص آمده است: این سفر روز جمعه انجام شده و محمد بن سلمان در سفر به پاریس با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو خواهد داشت.

بر اساس اعلام این رسانه، ولیعهد عربستان آخرین بار در جولای سال ۲۰۲۲ با ماکرون در پاریس دیدار کرده بود.

تا کنون به جزییات بیشتری در خصوص اهداف دیدار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه منتشر نشده است.

کد مطلب 5809633

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