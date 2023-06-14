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۲۴ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۳۵

مدیرعامل آب و فاضلاب بوشهر:

نرخ آب‌بها در استان بوشهر افزایش نیافته است

نرخ آب‌بها در استان بوشهر افزایش نیافته است

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: نرخ آب‌بها در استان بوشهر افزایش نیافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به کمبود منابع آبی و هزینه‌های بالای تولید آب، ضروری است که در مصرف آب صرفه‌جویی شود.

وی با اشاره به اینکه مصرف ۹۰ درصد از مشترکین بر اساس الگو است اضافه کرد: در استان بوشهر به‌دلیل گرمسیری بودن الگوی مصرف بالاتر از استان‌های سردسیر دیده شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اینکه افزایشی در نرخ آب‌ها در استان بوشهر انجام نشده است، افزود: مشترکین خوش‌مصرف آب‌بهای کمتری نسبت به گذشته پرداخت می‌کنند.

وی با اشاره به مشترکین پرمصرف آب‌بهای بیشتری پرداخت می‌کنند تصریح کرد: کاهش آب‌بها برای از مصرف صفر لیتر تا شش لیتر اعمال می‌شود و از ۶ تا ۱۵ متر که محدوده الگوی مصرف آب در استان بوشهر است هیچ تغییر نرخی اعمال نشده است.

عالی تاکید کرد: مشترکانی که از پنج تا ۳۵ درصد بالاتر از الگو آب مصرف می‌کنند با هدف اصلاح الگوی مصرف، جریمه می‌شوند.

کد مطلب 5810366

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