به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به کمبود منابع آبی و هزینههای بالای تولید آب، ضروری است که در مصرف آب صرفهجویی شود.
وی با اشاره به اینکه مصرف ۹۰ درصد از مشترکین بر اساس الگو است اضافه کرد: در استان بوشهر بهدلیل گرمسیری بودن الگوی مصرف بالاتر از استانهای سردسیر دیده شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اینکه افزایشی در نرخ آبها در استان بوشهر انجام نشده است، افزود: مشترکین خوشمصرف آببهای کمتری نسبت به گذشته پرداخت میکنند.
وی با اشاره به مشترکین پرمصرف آببهای بیشتری پرداخت میکنند تصریح کرد: کاهش آببها برای از مصرف صفر لیتر تا شش لیتر اعمال میشود و از ۶ تا ۱۵ متر که محدوده الگوی مصرف آب در استان بوشهر است هیچ تغییر نرخی اعمال نشده است.
عالی تاکید کرد: مشترکانی که از پنج تا ۳۵ درصد بالاتر از الگو آب مصرف میکنند با هدف اصلاح الگوی مصرف، جریمه میشوند.
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