بیمارستان تأمین اجتماعی در غرب گیلان با محوریت تالش ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدیاری شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل تأمین اجتماعی کشور در حاشیه بازدید وی از شهرستان تالش اظهار کرد: تالش از شهرستان‌های کم برخوردار در حوزه درمان است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های ضعیف سلامت محور در تالش افزود: تالش یکی از بزرگترین شهرستان‌های گیلان بوده اما از لحاظ زیرساختی با محدودیت‌هایی مواجه است.

نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی ارتقای کلینیک درمانی را از مطالبات جدی مردم این شهرستان دانست و بیان کرد: برای جذب پزشکان بیشتر، باید کلینیک ما به پلی کلینیک تبدیل شود.

محمدیاری با بیان اینکه شهرستان تالش حدود ۲۰۰ کیلومتر از مرکز استان فاصله دارد، گفت: ارتقای درمانگاه تأمین اجتماعی تالش می‌تواند بخشی از مشکلات این منطقه را پوشش دهد.

وی خواستار احداث بیمارستان تأمین اجتماعی در غرب گیلان با محوریت تالش شد و افزود: راه اندازی این بیمارستان می‌تواند مشکل درمانی غرب گیلان را پوشش دهد.