قیمت سکه و طلا ۲۵ خرداد ۱۴۰۲/سکه ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد سال ۱۴۰۲ با کاهش نسبت به روز به ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. روز گذشته قیمت سکه امامی در کانال ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ نیم سکه ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ربع سکه ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۳۰۰.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۳۲۶.۶۰۰ ۲۴ عیار ۳.۱۰۱.۰۰۰ طلای دست دوم ... مثقال طلا ... انس طلا ۱۹۲۹ دلار

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۹ دلار است.