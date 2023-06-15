قیمت سکه و طلا ۲۵ خرداد ۱۴۰۲/سکه ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد سال ۱۴۰۲ با کاهش نسبت به روز به ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. روز گذشته قیمت سکه امامی در کانال ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۲۸.۸۰۰.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۵.۶۰۰.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۵.۶۰۰.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۰.۶۰۰.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۳۰۰.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۳۲۶.۶۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۱۰۱.۰۰۰
|طلای دست دوم
|...
|مثقال طلا
|...
|انس طلا
|۱۹۲۹ دلار
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۹ دلار است.
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