به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» صبح امروز در نشست با استانداران سراسر کشور با حضور وزیر کشور، اظهار داشت: اجرای طرح کالابرگ در گستره ملّی با هدف حمایت از سبد غذایی خانوارها و کنترل بازار دنبال میشود.
وی با بیان اینکه شبکه ملّی اعتبار با هدفگذاری عدالت اجتماعی پیش میرود، گفت: همراهی استانداران در کشور و بسیج ظرفیتهای استان به تسریع در اجرای فراگیر این طرح کمک میکند.
وی افزود: از سال گذشته و با تکمیل سامانه شبکه ملّی اعتبار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک آغاز و در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.
مرتضوی گفت: به دنبال تأکیدات ریاست محترم جمهور و به منظور تأمین سبد تغذیه خانوارهای کمدرآمد، تأمین منابع مالی افزایش ٢٠ درصدی اعتبار یارانه کالابرگ در دستور کار دولت قرار گرفت.
وی تأکید کرد: دولت در ادامه برای کل خانوارهای دهکهای اول تا سوم این افزایش را اعمال میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اطلاعرسانی متمرکز و گسترده به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای برخورداری از این طرح و افزایش اعتبار یارانه تأکید کرد و افزود: اجرای اثربخش این طرح نیازمند همراهی و هماهنگی گسترده در تمامی استانهای کشور است.
در ابتدای این نشست برخی از استانداران به بیان دیدگاههای خود و ارائه گزارش میزان پیشرفت پروژه سراسری کالابرگ الکترونیکی پرداختند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد
کمک شبکه ملّی اعتبار به تحقق عدالت اجتماعی و کنترل بازار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای پروژههای شبکه ملّی اعتبار به تحقق عدالت اجتماعی، مهار تورّم و کنترل بازار کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» صبح امروز در نشست با استانداران سراسر کشور با حضور وزیر کشور، اظهار داشت: اجرای طرح کالابرگ در گستره ملّی با هدف حمایت از سبد غذایی خانوارها و کنترل بازار دنبال میشود.
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