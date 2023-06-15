کمک شبکه ملّی اعتبار به تحقق عدالت اجتماعی و کنترل بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» صبح امروز در نشست با استانداران سراسر کشور با حضور وزیر کشور، اظهار داشت: اجرای طرح کالابرگ در گستره ملّی با هدف حمایت از سبد غذایی خانوارها و کنترل بازار دنبال می‌شود.



وی با بیان این‌که شبکه ملّی اعتبار با هدف‌گذاری عدالت اجتماعی پیش می‌رود، گفت: همراهی استانداران در کشور و بسیج ظرفیت‌های استان به تسریع در اجرای فراگیر این طرح کمک می‌کند.



وی افزود: از سال گذشته و با تکمیل سامانه شبکه ملّی اعتبار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک آغاز و در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.



مرتضوی گفت: به دنبال تأکیدات ریاست محترم جمهور و به منظور تأمین سبد تغذیه خانوارهای کم‌درآمد، تأمین منابع مالی افزایش ٢٠ درصدی اعتبار یارانه کالابرگ در دستور کار دولت قرار گرفت.



وی تأکید کرد: دولت در ادامه برای کل خانوارهای دهک‌های اول تا سوم این افزایش را اعمال می‌کند.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اطلاع‌رسانی متمرکز و گسترده به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای برخورداری از این طرح و افزایش اعتبار یارانه تأکید کرد و افزود: اجرای اثربخش این طرح نیازمند همراهی و هماهنگی گسترده در تمامی استان‌های کشور است.



در ابتدای این نشست برخی از استانداران به بیان دیدگاه‌های خود و ارائه گزارش میزان پیشرفت پروژه سراسری کالابرگ الکترونیکی پرداختند.