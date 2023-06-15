۴۰ درصد دام سبک مازندران از بین رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، منصورعلی زارعی بعدازظهر پنجشنبه در جمع فعالان بخش کشاورزی استان اظهار کرد: با وجود موفقیت‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی به ویژه دام و طیور داشتیم اما مشکلات فراوانی هم همچنان در این حوزه وجود دارد که باید نسبت به رفع آن تلاش شود.

وی افزود: قبول داریم کارکنان جهاد کشاورزی در حقوق و دستمزد و امکانات نسبت به سایر ارگان‌ها از مزایای کمتری برخوردار هستند و کارهای سختی را انجام می‌دهند اما این وزارتخانه و سازمان‌های متبوع‌شان با قشری به نام کشاورز و تولیدکننده سرکار دارند که بی‌ادعا در حال تولید هستند تا امنیت غذایی جامعه دچار خدشه و آسیب نشود.

زارعی با بیان اینکه نباید به گونه‌ای عمل می‌کردیم میزان تولید در حوزه دام و طیور کم می‌شد، گفت: مازندران با توجه به تولیدات فراوان‌تری که نسبت به سایر استان‌ها در بخش دام و طیور دارد باید نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد دام سبک استان از بین رفت و برای پیشبرد کارها باید از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کنیم و کارها را به تشکل‌ها واگذار کنیم چرا که آنها دلسوزتر از من و شمای مسئول هستند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در استان مازندران می‌توانیم شرایط خوبی را برای صنعت دام و طیور و شیلات، زنبورداری و نوغانداری فراهم کنیم چرا که مازندران در تمامی این بخش‌ها حرفی برای گفتن دارد.

منصورعلی زارعی ادامه داد: ۱۷ هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی در مازندران داریم که باید پای کار باشند در حالی که تنها ۲ هزار نفر پای کار هستند و فقط از ظرفیت این تعداد اندک مهندسان در استان استفاده شد.