جشنواره چیلوک در فهرج برگزار شد/نقش الیاف خرما در تهیه طناب!

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره چیلوک با حضور جمعی از مدیران در روستای زیدآباد بخش مرکزی این شهرستان برگزار شد.

فرماندار فهرج در این مراسم با اشاره به اینکه چیلوک از الیاف درختان خرما در نخلستان‌های موجود در منطقه تهیه می‌شود، گفت: چیلوک‌بافی تنها منبع درآمد اکثر اهالی این روستا است و اهالی آن سالانه در قالب تولید صنایع دستی، اقدام به بافت و تولید چیلوک می نمایند.

حسین سعیدنیا در ادامه خواستار ثبت ملی این هنر سنتی و بومی ارزشمند شد و اظهار داشت: مردم این روستا بیشترین چیلوک مورد نیاز نخیلات شرق استان را تولید می‌کنند و سالانه مقادیر زیادی چیلوک در این روستا تولید می‌شود.

او همچنین از تخصیص ۲۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برای حوزه میراث‌فرهنگی خبر داد.

شایان ذکر است، چیلوک از الیاف درختان خرما در نخلستان‌ها تهیه می‌شود و بدین منظور روستائیان با الیاف درخت خرما اقدام به تولید طنابی محکم برای بستن و ثابت ماندن خوشه‌های خرما معروف به چیلوک می‌کنند. نبستن خوشه‌های خرما با چیلوک باعث شکستن خوشه‌ها و از بین رفتن محصول می‌شود.