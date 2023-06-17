مشکلات کشاورزان «اهرم» در زمینه تامین آب رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده صبح شنبه در نشست با کشاورزان و نخل‌داران شهر اهرم اظهار داشت: با توجه به تکمیل و آبگیری سد خائیز کشاورزان و نخل‌داران توقع دارند به همه آنها از سد آب داده شود.

وی اضافه کرد: نظر به محدودیتی که وجود دارد این امکان وجود ندارد به صورت یکنواخت به همه نخل‌های آنها آب رسانی شود و در حال حاضر که روند احداث سد دوم (باهوش) در دست اجراست انتظار می‌رود طی دو یا سه سال آینده با تکمیل آن مشکل کشاورزان برطرف شود.

امام جمعه اهرم بیان کرد: می‌طلبد کشاورزان و نخل‌داران با مدیریت خودشان زمینه آب رسانی به همه کشاورزان و نخل‌داران فراهم کنند.

وی ادامه داد: نیاز است جلسه‌ای با همکاری جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای شهرستان و انتخاب ۲ نفر به عنوان نماینده کشاورزان قبل از رها سازی آب از سد خائیز تشکیل شود تا مدیریت لازم در راستای نحوه آب رسانی به کشاورزان صورت گیرد.