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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۸:۱۸

امام جمعه اهرم:

مشکلات کشاورزان «اهرم» در زمینه تامین آب رفع شود

مشکلات کشاورزان «اهرم» در زمینه تامین آب رفع شود

بوشهر- امام جمعه اهرم گفت: مشکلات کشاورزان به‌ویژه نخلداران اهرم در زمینه تامین آب رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده صبح شنبه در نشست با کشاورزان و نخل‌داران شهر اهرم اظهار داشت: با توجه به تکمیل و آبگیری سد خائیز کشاورزان و نخل‌داران توقع دارند به همه آنها از سد آب داده شود.

وی اضافه کرد: نظر به محدودیتی که وجود دارد این امکان وجود ندارد به صورت یکنواخت به همه نخل‌های آنها آب رسانی شود و در حال حاضر که روند احداث سد دوم (باهوش) در دست اجراست انتظار می‌رود طی دو یا سه سال آینده با تکمیل آن مشکل کشاورزان برطرف شود.

امام جمعه اهرم بیان کرد: می‌طلبد کشاورزان و نخل‌داران با مدیریت خودشان زمینه آب رسانی به همه کشاورزان و نخل‌داران فراهم کنند.

وی ادامه داد: نیاز است جلسه‌ای با همکاری جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای شهرستان و انتخاب ۲ نفر به عنوان نماینده کشاورزان قبل از رها سازی آب از سد خائیز تشکیل شود تا مدیریت لازم در راستای نحوه آب رسانی به کشاورزان صورت گیرد.

کد مطلب 5811977

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    نظرات

    • AHMADGOLBAZKHANIPOOR IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
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      سلام. شما لطفا بحث پرداخت پول گندم به کشاورزان را حل کنید. الان دلال‌ها و قاچاق برها از خدا بی‌خبر دارن گندم را از مردم کیلوئی سی هزارتومان می‌خرند و می‌برند اونور آب . سی و پنج هزار تومان میفروشند

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