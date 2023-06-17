به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مگاپروژه توسعه زنجیره ارزش صنایع دستی (طرح حامی) امروز با حضور مدیرعامل بنیاد علوی و معاون صنایع دستی در سالن فجر برگزار شد.

مریم جلالی معاونت صنایع دستی در این نشست گفت: برخی اوقات تولید فدای اشتغال شده است صنایع دستی از ادبیات توسعه جا مانده است و می‌توان از بنیادهای چابک برای تحقق اهداف کمک گرفت.

وی گفت: تصویری که از صنایع دستی دارید شاید از ۱۵ رشته هنری باشد ولی ما ۳۰۰ رشته صنایع دستی داریم که در کتابی جمع آوری شده است. حوزه اقلیمی ما مزیت‌های رقابتی خاص دارند. به آن طی این سال‌ها تک ساحتی نگاه کرده ایم ما گاهی تمرکز را روی اشتغال گذاشته ایم و گاهی روی مسائل دیگر توجه داشته ایم.

معاونت صنایع دستی ادامه داد: صنایع دستی سن ندارد همه اعضای خانواده کار می‌کنند گاهی در ساحت اقتصادی برای خلق ثروت یا حتی در ساحت سیاسی برای دیپلماسی نرم می‌تواند مؤثر باشد اما مؤلفه‌های کسب و کار در آن دیده نشده است.

وی گفت: صنایع دستی یک معیشت هویت محور است. ولی صنایع دستی به عنوان رویکرد ارزش آفرین دیده نشده است. سیاست وزارت خانه افزایش تسهیلگری است ما به بنیادها و هلدینگ هایی نیاز داریم که سریع‌تر کارها را عملیاتی کنند و بتوانند بعد همگرا کردن سایر دستگاه‌ها را انجام دهند. مثلاً مسائل محیط زیستی با صنایع دستی قابل حل است.

جلالی تصریح کرد: بنیاد علوی می‌تواند حق امتیاز برای همه محصولات در صنایع دستی ایجاد کند و هلدینگی برای صنایع دستی باشد هر چه این چرخه سودآور تر باشد می‌توان به آن امیدوارتر بود.

وی افزود: بیشترین میزان اشتغال در استان‌ها را به شما اعلام می‌کنیم تا در برنامه ریزی ها به شما کمک کند ما در خلق و طراحی محصول دچار مشکل هستیم کنشگران ما را در این زمینه همراهی کنید.

معاونت صنایع دستی گفت: برای برگرداندن صنایع دستی به صادرات و داشتن فرایند دقیق و علمی برای هر کالا لازم داریم یک مگاپروژه انجام شود. من به این پروژه امیدوار هستم.

جلالی افزود: ما سه هزار بوم گردی در کشور داریم تمام این مراکز می‌تواند محلی برای نقش آفرینی شما باشند نظام اطلاعاتی ما توسط شما می‌تواند کامل شود.

در ادامه این نشست فرزاد اوجانی مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی بیان کرد: هر زمان حرف از بنیاد علوی به میان می‌آمد درباره تسهیلات به هنرمندان بود امر اما امروز این طرح اشتغال پایدار را در پی دارد و از این موضوع خوشحال هستم.

وی گفت: سال‌های متمادی گذشته و فرایند تولید در مواد اولیه به صورت سنتی اتفاق می‌افتد اگر به دنبال محصول با کیفیت هستیم باید مواد به روز و با کیفیتی در اختیار هنرمندان قرار گیرد.

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی گفت: این شرکت در حوزه صنایع دستی باید نگاه اقتصادی و تجاری داشته باشد صرف اینکه تنها اشتغال مدنظر باشد به نتیجه نمی‌رسد. صنایع دستی ارزآوری دارد توجه به این فکر که شرکت می‌تواند با فعالیت در این حوزه به سودآوری بپردازد بسیار خوب است.

اوجانی تصریح کرد: استان خراسان رضوی ۲۵ میلیون زائر دارد دوستان ما در سال‌های گذشته می‌خواستند در حوزه سوغات ارزآوری داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد می‌توان روی این موضوع کار کرد.

وی گفت: آمادگی داریم با همکاری شما در حوزه اعزام هنرمندان در نمایشگاه‌های خارجی و نمایشگاه‌های مد نظر فعالیت‌های مثمر ثمر انجام شود.

ویدا توحدی مدیرکل توسعه و ترویج صنایع دستی نیز در این برنامه گفت: موضوع آموزش در بخش‌های مختلف جدی گرفته نشده است نمود آن هم این است که دستگاه‌ها به صورت موازی در این حوزه کار می‌کنند پس نظارتی که باید در این زمینه وجود داشته باشد نیست.

توحدی افزود: پیش بینی کارهایی مثل استفاده از فضای دیجیتال یا شرکت در بخش‌های مختلف مانند حضور در نمایشگاه می‌تواند انجام شود. همچنین تمرکز به آموزش با نگاه به اشتغال پایدار می‌تواند مناسب باشد تشکلهای غیر دولتی را باید جدی گرفت و آنها به اتحادیه و تعاونی تبدیل شوند.

مدیرکل توسعه و ترویج صنایع دستی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که این اتفاقات معرفی شود بحث گزارش فرایند رشد اتفاقی است که شما پیش بینی کردید باید در قالب نمایشگاه به شکل دوره‌ای باشد.