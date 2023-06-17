حریفان شمشیربازان اسلحه سابر ایران در جدول اصلی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از امروز در چین آغاز شد. در روز نخست این رقابت‌ها دیدارهای انفرادی اسلحه سابر مردان برگزار شد و طی آن نمایندگان ایران به مصاف حریفانشان رفتند.

در این بخش از مسابقات، علی پاکدامن در گروه چهارم با کسب ۶ پیروزی به جدول اصلی صعود کرد. ماکائو، عربستان، نیوزلند، چین، ویتنام و فیلیپین کشورهایی بودند که نمایندگانشان برابر پاکدامن شکست خوردند. پاکدامن در جدول اصلی به مصاف چانگ چی از هنگ کنگ می‌رود.

در مرحله گروهی مسابقات محمد رهبری هم در گروه ۹ با کسب ۵ پیروزی برابر حریفانی از چین‌تایپه، هند، استرالیا، ژاپن و قزاقستان راهی جدول اصلی شد تا در این جدول با عثما المسری از اردن دیدار داشته باشد.

فرزاد باهر ارسباران هم در مرحله گروهی و در گروه ۶ مقابل نماینده‌ای از قزاقستان شکست خورد اما مقابل نمایندگانی از امارات، هنگ‌کنگ، ویتنام، تایلند و استرالیا پیروز شد و این مرحله را با ۵ برد پشت سر گذاشت. باهرارسباران در جدول اصلی با نماینده هنگ کنگ دیدار می‌کند.

محمد فتوحی دیگر نماینده ایران در مسابقات قهرمانی است که در گروه ۱۱ مسابقات با ۵ پیروزی برابر حریفانی از چین‌تایپه، هند، استرالیا، ژاپن و قزاقستان مرحله گروهی را به پایان رساند. این ملی پوش شمشیرباز در جدول اصلی به مصاف محمد عبدالکریم از کویت می‌رود.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا جزو رویدادهای مصوب فدراسیون جهانی است که امتیاز آن بر وضعیت المپیکی شمشیربازان شرکت کننده تاثیر مستقیم دارد.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران با هدایت امین قربانی در مسابقات شرکت کرده است.