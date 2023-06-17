آتش نشانی سال گذشته ۶۵ هزار عملیات انجام داد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله محمدی، در آئین افتتاح ۲ ایستگاه آتش نشانی با بیان اینکه امسال یکصدمین سالگرد تأسیس آتش نشانی تهران است، افزود: حوادث و حریقهای سنگینی طی یکی دو ماه گذشته در تهران رخ داد و اقدامات همکاران بنده مانع از گستردهتر شدن آتش شد.
وی ادامه داد: برای خدمترسانی بهتر در تهران مجبور هستیم مناطق حادثه خیز را شناسایی کرده و در آن محلها ایستگاه آتش نشانی تأسیس شود.
محمدی درباره تعداد نیروهای سازمان آتش نشانی تهران گفت: با کمبود ۲ هزار و ۵۰۰ نیروی آتش نشان مواجه هستیم اما در ظرف ۴ تا ۶ دقیقه خدمات به شهروندان ارائه میشود و ای کاش تمام امور مردم به این صورت و با یک بار تماس ارائه میشد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران اظهار کرد: مرکز آموزشی که امروز افتتاح میشود منجر به بهروز نگهداشتن نیروهای آتش نشان میشود و آماده کمکرسانی تخصصی به تمام شهرهای کشور هستیم و امسال برای اولین بار رشته مهندسی حریق در دانشگاه سازمان آتش نشانی آموزش داده میشود.
وی گفت: برج ۲۰ طبقه شبیه ساز که نمونهای در خاورمیانه ندارد در مرکز آموزش آتش نشانی ایجاد شده است تا با توجه به بلندمرتبه سازی در تهران نیروهای آتش نشان بتوانند در حوادث واقعی عملیات کنند.
محمدی با بیان اینکه در سال گذشته ۶۵ هزار عملیات انجام شد گفت: ۲۸ هزار مورد آن حریق بوده و مابقی نیز خدمتهایی همچون کمک به محبوسان در آسانسور بوده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: سال گذشته ۲۴ هزار نفر در انواع مختلف مأموریتها توسط نیروهای سازمان آتش نشانی نجات یافتند.
وی با اشاره به آموزشهای شهروندی گفت: با توجه به بافت فرسوده و کارگاههای متعدد که وجود دارد باید شهروندان نیز آموزشهای لازم را ببینند اما در ساختمانهایی که آتش گرفتند مشاهده شد هرکدام ۸ مرتبه اخطار گرفته بودند و بازهم اخطارهای لازم را میدهیم و اقدامات لازم را انجام میدهیم تا از خسارتها جلوگیری کنیم.
محمدی تصریح کرد: در انبار چسب در یک زیر زمین ۲۰ هزار حلب چسب وجود داشت و همین موضوع خود تهدیدی بزرگ برای شهروندان و بازار بود جای انبارها و کارگاهها در تهران نیست و برای ایمنسازی املاک شبانه روز در حال کشمکش با مالکان هستیم.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: آرزوی ما این است که زنگ هیچ ایستگاهی به صدا در نیاید و نیروهای ما همگی در آرامش باشند.
نظر شما