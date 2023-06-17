برنامه ریزی برای خرید بیش از ۶ هزارتن بذر گندم آبی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند از خرید ۴۱۸ تن انواع بذور گندم و جو آبی از مزارع کشاورزی این استان در سال زراعی جاری خبر داد.

وی افزود: از این میزان بذور خریداری شده ۱۲۷ تن گندم آبی و ۲۹۱ تن جو آبی است که این روند همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: برنامه خرید کل بذر گندم آبی شش هزار و ۶۰ تن و جو آبی ۲ هزار و ۹۰ تن تعیین شده که این میزان در طبقات سه گانه بذری شامل: طبقات پرورشی ۳، مادری و گواهی شده است.

جلیلوند ارقام تحت کشت مزارع بذری گندم آبی را؛ پیشگام، سیروان، زرینه و حیدری و ارقام تحت کشت مزارع بذری جو آبی را؛ بهمن، آذران، جلگه و مهتاب ذکر کرد.

وی یادآور شد: در زمینه تولید بذر در استان ۴ شرکت بخش خصوصی و دولتی در سطح استان فعال هستند و خرید بذر را زیر نظر مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام می‌دهند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در راستای برنامه ریزی، تهیه و تدارک بذر در استان، مزارع بذری گندم و جو آبی با استفاده از بذور پایه مادری و پرورشی کشت شده در سال زراعی جاری زیر نظر مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بازدید و نظارت‌های لازم انجام شده است.

جلیلوند اضافه کرد: پس از اخذ تائیدیه های لازم بذور برداشت و به شرکت‌های تولید کننده بذر تحویل خواهد شد.

وی یادآور شد: بذور یادشده پس از بوجاری، ضدعفونی واحد تائیدیه های مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور با حمایت‌های مالی و یارانه‌ای وزارت متبوع در پاییز سال جاری در بین کشاورزان توزیع خواهد شد.