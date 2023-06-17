تشریح راهکار حل مشکل مسکن/ زمین به اندازه کافی داریم

امیرحسین بانکی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر عرضه زمین در کاهش قیمت مسکن، گفت: ما در کشور زمین زیاد داریم، اما متأسفانه سیاست احتکار زمین که از ۵۰ سال پیش حاکم شده بود و بعد از انقلاب هم در ابتدا شکسته شد، دوباره برگشت که حتماً باید این احتکار شکسته شود.

وی ادامه داد: خداوند کشور پهناوری به ما داده است که اگر یک درصد زمین‌هایی را که برای ساخت مسکن مفید است، به این کار اختصاص دهیم، مشکل مسکن تمام مردم حل خواهد شد.

بانکی پور اضافه کرد: در قانون جوانی جمعیت و طرح نهضت ملی مسکن هم اعطای زمین به مردم تصریح شده است. اگر بلندمرتبه سازی‌هایی که قبلاً انجام می‌شد کنار برود و مردم خانه‌های ویلایی داشته باشند، به نفع مردم است. برای این کار هم زمین به اندازه کافی داریم و هم هزینه ساخت آن پایین است.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس درباره نیاز به الحاق زمین در شهرهای بزرگ، اظهار داشت: هم بحث الحاق و هم بحث شهرک‌های جدید مطرح است. قبلاً رؤیای شهروندان این بود که مرکز شهر زندگی کنند اما الان رؤیای شهری به خاطر آلودگی‌های شدیدی که در مرکز شهر وجود دارد، به سمت حومه شهر رفته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نگاهی که در کشورهای غربی شکل گرفته است، باید در کشور ما هم شکل بگیرد. باید در حومه شهرها زمینه را فراهم کنیم تا زمین در اختیار مردم قرار داده شود، البته دسترسی به حمل‌ونقل هم باید تصحیح شود تا مردم راحت به شهر رفت‌وآمد کنند و زندگی در حومه شهرها شکل بگیرد. در این شرایط دیگر محدودیت زمین هم وجود نخواهد داشت.

بانکی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا حجم واگذاری‌های فعلی زمین جوابگوی نهضت ملی مسکن است، گفت: بخشی که من دنبال می‌کنم قانون جوانی جمعیت است. یعنی زمین‌های مربوط به افرادی که فرزند سوم به بعد آن‌ها از آبان ۱۴۰۰ به این‌طرف به دنیا آمده باشد که برای این موضوع کفایت می‌کند.

وی افزود: برای بقیه موارد هم قطعاً ما در روستاها و یا شهرهای کوچک مشکلی نداریم. در شهرهای بزرگ باید از شهرک‌ها و شهرهای جدید استفاده کنیم که زمینه‌های آن هم فراهم شده است. در واقع آئین‌نامه‌های ایجاد شهرک‌های جدید مشخص است و دولت باید به این سمت برود که قطعاتی که می‌شود در اطراف شهرها تبدیل به شهرهای جدید شوند را انتخاب کند.

بانکی پور مهم‌ترین مانع برای واگذاری زمین در شهرهای بزرگ را کارشناس‌ها و بدنه راه و شهرسازی دانست و تصریح کرد: در بدنه وزارت راه و شهرسازی نوعاً افرادی هستند که تفکرشان روی انبوه‌سازی است و بعضاً هم متأسفانه ذینفع هستند. به حمدالله وزیر و معاونانش محکم وسط میدان هستند. خود دولت هم باید پشتوانه شود تا جلوی آن جریان فکری که خیلی هم در وزارت راه و شهرسازی نفوذ دارد، گرفته شود و زمین‌ها آزاد شوند و در اختیار مردم قرار گیرند.