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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۲۹

رئیس اداره ایمنی راه‌های استان بوشهر:

ایمن‌سازی راه‌های استان بوشهر/ سه‌هزار کیلومتر خط‌کشی شد

ایمن‌سازی راه‌های استان بوشهر/ سه‌هزار کیلومتر خط‌کشی شد

بوشهر- رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از عملیات خط کشی سه هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی تحت پوشش این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گنجه صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی راه‌های استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و طرح‌ها و پروژه‌های متعددی را در دستور کار داریم.

علاوه بر خط کشی، ایمن سازی شیب شیروانی به طول ۱۰۰ کیلومتر، تعمیرات و نگهداری ۴۰۰ کیلومتر حفاظ فلزی و بتنی، اجرا و تعمیر ۱۵ هزار عدد علائم و تجهیزات ایمنی از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای طی یک سال اخیر بوده است.

رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: ساخت، تعمیر و نصب ۹۰۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی، تعمیر، نصب و نگهداری ۹۰ عدد تاور روشنایی، ۲۰۰ عددچراغ‌های چشمک زن برقی، ۲۵ عدد روشنایی خورشیدی و نگهداری ۱۵۴ کیلومتر روشنایی طولی از دیگر اقدامات جهت ایمن سازی محورهای مواصلاتی و کاهش تصادفات جاده‌ای بوده است.

وی همچنین از اجرای یک کیلومتر روشنایی طولی رمپ ورودی عالی‌شهر در کنار آشکارسازی، مطالعه و برآورد ۱۰ نقطه پر تصادف استان برای رفع این نقاط خبر داد.

گنجه یادآور شد: کاربران جاده‌ای و مردم شریف می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه اشکال در محورهای مواصلاتی استان از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ همکاران ما را مطلع کرده تا در اسرع وقت رفع شود.

کد مطلب 5812213

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