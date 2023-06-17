به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گنجه صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی راه‌های استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و طرح‌ها و پروژه‌های متعددی را در دستور کار داریم.

علاوه بر خط کشی، ایمن سازی شیب شیروانی به طول ۱۰۰ کیلومتر، تعمیرات و نگهداری ۴۰۰ کیلومتر حفاظ فلزی و بتنی، اجرا و تعمیر ۱۵ هزار عدد علائم و تجهیزات ایمنی از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای طی یک سال اخیر بوده است.

رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: ساخت، تعمیر و نصب ۹۰۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی، تعمیر، نصب و نگهداری ۹۰ عدد تاور روشنایی، ۲۰۰ عددچراغ‌های چشمک زن برقی، ۲۵ عدد روشنایی خورشیدی و نگهداری ۱۵۴ کیلومتر روشنایی طولی از دیگر اقدامات جهت ایمن سازی محورهای مواصلاتی و کاهش تصادفات جاده‌ای بوده است.

وی همچنین از اجرای یک کیلومتر روشنایی طولی رمپ ورودی عالی‌شهر در کنار آشکارسازی، مطالعه و برآورد ۱۰ نقطه پر تصادف استان برای رفع این نقاط خبر داد.

گنجه یادآور شد: کاربران جاده‌ای و مردم شریف می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه اشکال در محورهای مواصلاتی استان از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ همکاران ما را مطلع کرده تا در اسرع وقت رفع شود.