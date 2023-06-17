ظرفیت پرورش ماهی‌ در قفس استان بوشهر به ۱۷ هزار تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر شنبه در آئین تجلیل از جهادگران استان بوشهر به مناسبت ۲۷ خرداد سالروز تأسیس مجموعه جهاد سازندگی اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در عرصه کشاورزی است که باید از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

خواستار تلاش با روحیه جهادی به منظور رسیدن به استقلال و امنیت غذایی در استان شد و بیان کرد: فعالان عرصه کشاورزی با تمام توان و روحیه جهادی فرایند خودکفایی و امنیت غذایی را در استان دنبال می‌کنند.

استاندار بوشهر توسعه پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر را یک ضرورت دانست و اضافه کرد: طرح‌های متنوعی با هدف حفظ ذخایر آبزیان دریایی در استان بوشهر اجرا می‌شود.

وی با اشاره به افزایش حدود پنج برابری ظرفیت پرورش ماهی در قفس استان بوشهر در دولت سیزدهم خبر داد و خاطرنشان کرد: ظرفیت پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر در ابتدای این دولت سه هزار و ۵۰۰ تن بود که اکنون به ۱۷ هزار تن رسیده است.

محمدی‌زاده با اشاره به تولید ۶۳ درصد تولید میگوی پرورشی کشور در این استان تصریح کرد: تأمین ۱۵ درصد خرمای کشور و صادرات این محصول و همچنین تولید ۷۰۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی خارج از فصل را دیگر قابلیت‌های استان بوشهر در بخش غذایی است.

وی بیان کرد: با توسعه و تقویت زیرساخت‌ها استان بوشهر با توجه به قابلیت‌ها و زنجیره ارزش ایجاد شده در این بخش امروز ۶۳ درصد تولید میگوی پرورشی کشور در این استان انجام می‌شود.

استاندار بوشهر گفت: مجموعه جهاد سازندگی با رویکرد عمران و آبادانی به خصوص در روستاها و تأمین امنیت غذایی کشور تأسیس شد و امروز نیز این مجموعه با روحیه جهادی توانسته گام‌های مهمی در حوزه کشاورزی، دامداری و آبادانی روستاها بردارد و به نوعی باز هم در مقابل تحریم‌های ظالمانه دشمن این سنگرسازان بی سنگر مردانه ایستاده‌اند.

محمدی‌زاده یادآور شد: مجموعه جهاد سازندگی استان بوشهر ۱۱ هزار و ۷۲۰ نوبت اعزام به جبه‌های حق علیه باطل داشت و ثمره این اعزام‌ها ۵۶ شهید، ۵۵۰ جانباز و ۱۲ آزاده است.

در این آئین از جهادگران و خانواده شهدای جهادگر و سنگرسازان بی سنگر استان بوشهر تجلیل شد.



