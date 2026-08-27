پیرصالحی: دارو امانتی برای جان انسان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت روز داروسازی(۵ شهریور)، گفت: داروسازی را نمی‌توان تنها یکی از شاخه‌های علوم پزشکی دانست؛ این دانش امروز در همسایگی علوم پایه، فناوری، پزشکی، اقتصاد سلامت و سیاستگذاری عمومی قرار دارد و سرنوشت آن با کیفیت زندگی مردم و پایداری نظام‌های سلامت گره خورده است.

وی افزود: هر قرص و هر ویال، پیش از آنکه به دست بیمار برسد، حاصل زنجیره‌ای از دانش، تجربه، آزمون، دقت و مسئولیت است و داروسازان در بخش‌های مختلف این زنجیره، از پژوهش و توسعه تا تولید، کنترل کیفیت، امور رگولاتوری و زنجیره تأمین، نقشی تعیین‌کننده در صیانت از سلامت مردم دارند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تحولات شتابان حوزه داروسازی اظهار کرد: جهان داروسازی دیگر جهان دیروز نیست و داروهای زیستی و پیشرفته، درمان‌های هدفمند، روش‌های نوین دارورسانی، پزشکی شخصی‌سازی‌شده، هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ، افق‌های تازه‌ای را پیش روی نظام‌های سلامت گشوده‌اند. در چنین شرایطی، توانایی یک کشور در تولید دانش و فناوری دارویی، تنها نشانه پیشرفت علمی نیست، بلکه بخشی از توان ملی و سرمایه‌ای برای تاب‌آوری در روزهای دشوار است.

پیرصالحی تصریح کرد: با وجود همه شتاب‌ها و نوآوری‌ها، یک اصل همچنان پابرجاست؛ دارو پیش از آنکه کالایی برای بازار باشد، امانتی برای جان انسان است. از همین رو، کیفیت دارو از نخستین مراحل طراحی و توسعه آغاز می‌شود و در تولید، کنترل کیفیت، نگهداری، توزیع و پایش ایمنی و اثربخشی پس از ورود به بازار ادامه می‌یابد. کیفیت، نقطه‌ای نیست که یک‌بار به آن برسیم و از آن عبور کنیم، بلکه مسیری مستمر و همیشگی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعت داروسازی ایران گفت: آنچه امروز در توان تولیدی و فناورانه کشور مشاهده می‌شود، حاصل سال‌ها تلاش استادان، پژوهشگران، داروسازان، صنعتگران و متخصصانی است که در روزگارهای آسان و دشوار، چراغ دانش را روشن نگه داشته‌اند. ادامه این مسیر بیش از هر چیز به پژوهش‌های کاربردی، توسعه تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو، افزایش بهره‌وری و پیوند مستحکم‌تر میان دانشگاه، صنعت و نظام تنظیم‌گری نیاز دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت تنظیم‌گری علمی و هوشمند ادامه داد: تنظیم‌گری باید همزمان دو افق سلامت و ایمنی بیمار و نوآوری و پیشرفت صنعت را ببیند. تنظیم‌گری کارآمد، سد راه دانش نیست، بلکه حافظ مسیر درست آن است و با تکیه بر شواهد علمی، استانداردهای معتبر و ارزیابی دقیق کیفیت، ایمنی و اثربخشی، می‌تواند دسترسی مردم به داروی مطمئن را تسهیل و زمینه نوآوری مسئولانه را فراهم کند.

پیرصالحی، جامعه داروسازی کشور را سرمایه‌ای بزرگ برای آینده سلامت ایران دانست و گفت: از استاد و پژوهشگر و دانشجو تا داروساز داروخانه، متخصصان تحقیق و توسعه، تولید، کنترل کیفیت، امور رگولاتوری و زنجیره تأمین، همگی بخشی از سرمایه انسانی نظام دارویی کشور هستند. آینده این نظام را نه فقط در ساختمان‌ها و خطوط تولید، بلکه در دانش، توانمندی و مسئولیت‌پذیری همین انسان‌ها باید جست‌وجو کرد؛ انسان‌هایی که دانش را به محصول، تجربه را به راه‌حل و مسئولیت را به سلامت تبدیل می‌کنند.

وی با گرامیداشت نام حکیم محمد بن زکریای رازی اظهار کرد: روز داروساز یادآور مردی است که قرن‌ها پیش در سرزمین ایران، علم را با جست‌وجو و تجربه درآمیخت و نام خود را در تاریخ دانش پزشکی و داروسازی جاودانه کرد. بزرگداشت رازی تنها یاد کردن از یک نام در گذشته نیست، بلکه یادآوری این حقیقت است که دانش هنگامی ماندگار می‌شود که با پرسش، تجربه، حقیقت‌جویی و خدمت به انسان همراه باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان پیام خود، فرارسیدن روز داروسازی را به همه استادان، پژوهشگران، دانشجویان، داروسازان و فعالان صنعت و نظام دارویی کشور صمیمانه تبریک گفت و از تلاش‌های ارزشمند آنان در راه صیانت از سلامت مردم، پیشرفت دانش و استواری نظام سلامت ایران قدردانی کرد.