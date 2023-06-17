نحوه پرداخت تسهیلات تشویقی به مقالات دانشجویان علوم پزشکی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف تشویق دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران به نویسندگی مقالاتی که با وابستگی سازمانی اعلام شده از طرف این دانشگاه چاپ شده اند، تسهیلات تشویقی پرداخت می کند.

هدف معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران، تشویق دانشجویان برای چاپ مقالات در مجلات علمی معتبر است.

منظور از مقاله، مقالات اصیل (Original Article) چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی است که در یکی از پایگاه های علمی Web of science و Scopus و PubMed نمایه شده باشند.

شرایط پذیرش مقالات و پرداخت تسهیلات

۱. چاپ مقاله توسط دانشجویان مقطع کارشناسی و مقاطع بالاتر صورت گرفته باشد.

۲. دانشجو باید نویسنده اول و یا نویسنده مسئول باشد.

۳. کلیه مقالات باید منتج از پایان نامه با وابستگی سازمانی (affiliation) دانشگاه علوم پزشکی ایران باشند.

۴. لازم است آدرس دانشگاه در وابستگی سازمانی (affiliation) نویسندگان در نسخه نهایی و منتشر شده مقالات انگلیسی به شکل Iran University of Medical Sciences و در مقالات فارسی به شکل دانشگاه علوم پزشکی ایران یا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به صورت صحیح ثبت شده باشد. همچنین در انتهای وابستگی سازمان نام شهر و کشور نیز قید شود.

۵. تشویق فقط به مقالات چاپ شده تعلق می گیرد. ارائه پذیرش مقاله یا نسخه الکترونیکی پیش از انتشار مقاله ملاک نخواهد بود.

۶. هزینه تشویقی تنها به حساب دانشجو واریز می شود.

۷. مهلت ارسال مقاله تا یکسال بعد از فراغت از تحصیل رسمی دانشجو است. پس از این موعد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تعهدی در پرداخت نخواهد داشت.

۸. در کلیه پایان نامه های دفاع شده در صورت چاپ مقاله منتج از پایان نامه باید حقوق معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بخش تقدیر و تشکر (Acknowledgment) درج شود و همچنین وابستگی سازمانی (affiliation) دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان affiliation اول لحاظ شود.

۹. مبنای محاسبه ضریب تاثیر (IF) و چاپ مقاله در مجلات برتر (Q۱) وب سایت Web of science است.

۱۰. به مقالاتی که دارای IF بالاتر از ۵ و یا Q۱ باشند، علاوه بر جایزه دریافت شده، تقدیرنامه نیز از طرف معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارائه خواهد شد.

جدول میزان تسهیلات براساس نمایه نامه های بین المللی

نمایه ها ملبغ مقالات نمایه شده Scopus و PubMed ۱۰ میلیون ریال مقالات نمایه شده در علمی Web of science IF کمتر از ۲ ۲۰ میلیون ریال IF میان ۲ تا ۵ ۳۰ میلیون ریال IF بالاتر از ۵ ۵۰ میلیون ریال مقالات Q۱ بدون توجه به IF ۵۰ میلیون ریال

۱۱. در صورت چاپ مقاله با شاخص های مورد اشاره در شیوه نامه، به غیر از جایزه نقدی، به دانشجو یکسال زمان داده خواهد شد تا از امتیاز نمره کل پایان نامه استفاده کند. (طبق هماهنگی با معاونت آموزشی)

۱۲. مقالات موضوع این شیوه نامه باید از طریق سامانه تشویق مقالات دانشگاه به آدرس paper.iums.ac.ir و طبق ضوابط ذکر شده در این سامانه ثبت شوند. این سامانه توسط اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه بررسی می شود.