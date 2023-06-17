به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین شریعتی نژاد با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت حضرت جواد الائمه (ع) در ۳۰ ذیقعده ۱۴۴۴ اظهار کرد: با بهره‌مندی زائران و مجاوران از فیوضات این ایام، مراسم عزاداری ویژه شب، روز و شام شهادت ابن الرضا (ع) به همت این معاونت با حضور سخنرانان و مداحان برجسته در رواق امام خمینی (ره) تدارک دیده شده است.

روضه خوانی حاج سعید حدادیان در شب شهادت جواد الائمه (ع)

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی بیان کرد: مراسم عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۲۰ با قرائت زیارت امین الله توسط رضا آتشبار از مداحان حرم مطهر رضوی آغاز می‌شود و زائران و مجاوران پس از دکلمه خوانی سید علی اسماعیلی، از سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی از وعاظ برجسته کشورمان بهره‌مند خواهند شد و روضه خوانی حاج سعید حدادیان از مداحان برجسته کشورمان پایان بخش این مراسم نورانی خواهد بود.

برنامه‌های روز شهادت ابن الرضا (ع)

وی با بیان اینکه ویژه برنامه عزاداری صبح شهادت امام جواد (ع) دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید و دکلمه خوانی نوجوان سید علیرضا خصلتی شروع می‌شود، ادامه داد: پس از بیان احکام، گروه سرود «گلدسته‌های حرم» اجرای برنامه خواهند داشت سپس علیرضا خاکساری با شعر خوانی در وصف کرامات امام نهم شیعیان، نورانیت این محفل را دوچندان خواهدکرد و در ادامه عزاداران با مدیحه سرایی علی جمعه پور در غم امام خویش به سینه زنی خواهند پرداخت.

شریعتی نژاد بیان کرد: زائران و مجاوران در بخش دیگری از این مراسم نورانی، از سخنرانی آیت الله سید احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد بهره خواهند برد و پس از آن دلدادگان به اهل بیت (ع) از روضه خوانی امیر عارف از مادحین حرم مطهر رضوی مستفیض خواهند شد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی ادامه داد: بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر قرائت زیارت امام جواد (ع) و نوحه خوانی با نوای حاج سعید حدادیان را خواهیم داشت و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا باستانی پایان بخش مراسم صبح شهادت ابن الرضا (ع) خواهد بود.

وی افزود: همچنین صبح شهادت ابن الرضا (ع) در قالب برنامه «حسینیه حرم»، مراسم سوگواری روز شهادت این امام همام از ساعت ۷ صبح در رواق دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی با قرائت زیارت امام جواد (ع) توسط حاج علی ملائکه از مداحان حرم مطهر رضوی آغاز می‌شود و در ادامه عزاداران از سخنرانی آیت‌الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران بهره‌مند خواهند شد.

عزاداری زائران رضوی در شام شهادت امام محمد تقی (ع)

شریعتی نژاد خاطرنشان کرد: همچنین مراسم شام شهادت این امام همام دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۲۰ با قرائت زیارت امین الله با نوای رضا آتشبار از مداحان حرم مطهر رضوی آغاز می‌شود و پس از دکلمه خوانی نوجوان سید علی اسماعیلی، عاشقان اهل‌بیت (ع) از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسین قرنی بهره‌مند خواهند شد و در بخش پایانی این محفل نورانی، نریمان پناهی و امیر کردی به مدیحه سرایی و حاج سعید حدادیان از مداحان مشهور کشورمان به نوحه خوانی خواهند پرداخت.